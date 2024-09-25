Алексей Фурсин рассказал о российском Голливуде

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин стал гостем шоу «Мурзилки Live». В эфире «Авторадио» он рассказал о проекте московского кинокластера.

© globallookpress

«Это наш российский Голливуд, – заявил "Авторадио" Алексей Фурсин. – В кинокластер входят локации для съемок, производственные площадки и даже своя киностудия. Киностудия им. Горького сегодня является частью кластера».

Россия переживает бум отечественного кино, а Москва – лидер кинопроизводства. 90% фильмов снимаются в столице, в том числе на площадках московского кинокластера. Открытие первой очереди кинопарка «Москино» состоялось 7 сентября в День города. Участники кластера – киностудии, медиакомплексы, кинокомпании и другие предприятия, работающие на кинорынке. Так реализуется проект «Москва – город кино», в котором сама столица становится киноплощадкой.

«Проекты кинокластеров, конечно, есть и в Америке, и в Европе. Растущая Азия, Китай, Корея тоже создают такие кластеры. Но у нас такой масштаб, что даже первая очередь равна сегодняшним международным аналогам», – рассказал министр ведущим шоу «Мурзилки Live».

Идея кинопарка появилась в 2019 году, когда на встрече с мэром столицы кинопродюсеры попросили построить Москву, чтобы они могли ее каждый раз сжигать, и им за этого ничего бы не было. Потом закончилась монополия зарубежного контента, взамен потребовалось свое, отечественное.

«Для этого необходимы не только творцы, но и инфраструктура, – говорит Алексей Фурсин. – Москва всегда ставит акцент на инновационные технологии и развитие городской среды».

Теперь российским постановщикам не нужно отправляться за рубеж в поисках натуры. Наоборот, иностранцы приезжают снимать кино в Москву. Новые возможности получили и звезды шоу-бизнеса. Так, в кинопарке «Москино» сняла клип на песню «Бери и беги» певица Zivert.