В Иркутске завершился 23-й Байкальский международный кинофестиваль "Человек и Природа" имени В.Г. Распутина.

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Церемония закрытия прошла в Доме молодежи. Победителей поздравили первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и актер театра и кино Андрей Чернышов.

В конкурсной программе участвовали 30 фильмов из 11 стран мира. В жюри работали киновед, продюсер, главный редактор киностудии "Ленфильм" Андрей Апостолов (председатель), доцент Пекинской Киноакадемии Хунъюнь Сунь (Китай), сценарист и режиссер неигрового кино Хакан Айтекин (Турция), профессор, продюсер, драматург, режиссер Драган Милинкович Фимон (Сербия-Франция), российский режиссер Дарья Хренова.

Гран-при кинофорума (и 500 тысяч рублей) завоевал документальный фильм Татьяны Соболевой "Против ветра" (Москва). Приз имени Михаила Ромма за лучший документальный фильм получила лента "Последние кочевники" режиссера Драгоша Лумпана (Румыния).

Лучшим игровым фильмом признана работа Ивана Соснина "Пришелец". Ему вручили приз имени Леонида Гайдая.

Приз имени Ивана Черского за лучший научно-популярный фильм присужден кинодокументалистам Мигелю Кортесу Коста и Каролине Кастро Алмейда за работу "Одичавшие" (Португалия).

Награду за лучший анимационный фильм взяла работа "Трансформация Аны" Жоао Родригеса (Португалия). Приз имени А.М. Донателло за лучший полнокупольный фильм получил режиссер Андрей Лобанов ("Галактика и ее население").

Приз "Байкал" за остроту поставленной экологической проблемы присудили фильму "Дворовые медведи Транссильвании" режиссера Боаса Шварца (Германия).

Приз за лучшее природоохранное кино от нового партнера кинофестиваля - Фонда защитников природы - получил фильм "Хозяин алтайских гор" Вадима Витовцева и Ильи Цыганова. Этот фильм также удостоился награды от Иркутского областного отделения Всероссийского фонда охраны природы.

Документальная лента "Огненный лис" - о том, как лис Ветер и его подруга Лава защищают потомство от медведя - отмечена призом зрительских симпатий. Автор сценария - Анна Шпиленок, режиссер - Дмитрий Шпиленок.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Прямая речь

Андрей Сальников, генеральный директор фестиваля, директор Иркутского областного кинофонда:

"В этом году программа фестиваля была представлена разножанровыми фильмами из России, Ирана, Великобритании, Португалии, Германии, Румынии, Канады, Бельгии, Уругвая, Республики Беларусь, Испании и Южной Кореи. Большинство работ, при столь обширной географии, были объединены темой необходимости сохранения этнического разнообразия. Отдельная страница программы кинофорума была посвящена теме Арктики, самобытности народов, которые веками формируют экологию этого региона. Арктической теме и роли кино в сохранении культуры коренных народов Сибири был посвящен круглый стол, в котором приняли участие специальные гости фестиваля - звезды якутской этномузыки Варвара Степанова и Валентина Романова".

Кстати

Состоялся 10-й Байкальский питчинг кинопроектов, на котором молодые режиссеры и сценаристы презентовали идеи будущих кинокартин. Из 12 конкурсных работ в номинации "Игровое кино" победу одержал проект "Пирожочки возврату не подлежат" Арсения Кустова (Москва), в номинации "Документальное кино" лучшими признаны две работы: "Тимченов в кубе" Алины Коваленко, Алисы Клецовой, Алексея Громинского (Иркутск) и "Внутренний остров" Марии Филичевой (Иркутск).

Организаторы питчинга - Иркутский областной кинофонд и "Иркутсккино".