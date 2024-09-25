Эрик Крипке рассказал о финальном сезоне «Пацанов»

В свежем интервью изданию Total Film шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке высказался о пятом и финальном сезоне шоу. По его словам, в конце сериала возможно всё, что угодно. В том числе и неожиданные смерти.

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По словам Крипке, он не хочет, чтобы шоу закончилось отстойно, как обычно в большинстве случаев и происходит. Эрик хочет закончить сериал достойно.

«Вероятно, будет много смертей. Существует так много отстойных финалов сериалов. Я чувствую большую ответственность, чтобы закончить историю хорошо. Если всё будет хорошо, люди скажут: "Они отлично закончили шоу". Если всё будет плохо, отметят: "Сериал отличный, но финал плохой"».

Крипке отметил, что не может дать гарантий по поводу того, кто из персонажей точно выживет. Ставки в финале будут высоки, как никогда.

Последний сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году.