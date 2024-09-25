Найдено несколько киноляпов в советском фильме "Девчата"

Всенародно любимая кинокомедия "Девчата" режиссера Юрия Чулюкина вышла в 1962 году, и поколения россиян следили за перипетиями судеб молодых лесорубов в Сибири. Однако в сценах картины до сих пор обнаруживаются нестыковки.

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Одна из них довольно грубая - лесоруб Илья Ковригин приглашает Тосю Кислицину на концерт. Девчата пытаются помешать ей совершить ошибку (по их мнению) и рвут билеты. Однако позднее мы видим их совершенно целыми - перед началом концерта Ковригин держит их в руках. Скриншоты видео публикует РБК.

Ранее мы видим лесоруба за работой, и, пока он трудится над спиливанием дерева, "уши" шапки подняты наверх. Смена кадра, дерево падает, а у работяги шапка-ушанка уже прикрывает уши от мороза.

Еще одно несоответствие замечено в сцене прибытия Тоси в сибирский городок. К месту проживания ее сопровождает комендант в исполнении Михаила Пуговкина, он несет под мышкой сложенное стопкой постельное белье и одеяло. Когда же комендант заходит в домик в девушкам, белье оказывается свернутым в рулон.