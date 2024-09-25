В России хотят снимать больше фильмов об успехах российского спорта

В России необходимо снимать как можно больше фильмов о великих спортивных победах прошлого и настоящего. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров ГК "Дело", глава продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев.

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28 октября в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма о бывшем игроке московского "Спартака" Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист".

"По моему мнению, в любое время актуальны фильмы, которые показывают важность побед на всех уровнях, а также то, какой труд вкладывают спортсмены и тренеры в достижение результатов, - сказал Шишкарев. - Нельзя обесценивать ту работу, которую они проделывают. По гандболу, футболу я не понаслышке знаю, что это огромный труд, большое количество ограничений, с которыми сталкиваются спортсмены".

"Очень важно приравнивать большие успехи в спорте к достижениям в других сферах и аспектах человеческой деятельности. Поэтому сейчас нужны фильмы о великих победах прошлого и настоящего. Например, золотые медали женской сборной России по гандболу на Олимпиаде 2016 года - сродни подвигу, это во многом была сенсация и колоссальное достижение. Я напомню, что за всю историю российские представители в игровых видах побеждали всего четыре раза, причем, дважды в гандболе - в 2000 году в Сиднее и в 2016-м в Рио-де-Жанейро", - добавил глава Федерации гандбола России.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.