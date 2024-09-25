Начались съемки фильма «Космическая собака Лида»

Начались съёмки фильма «Космическая собака Лида» с Юлией Пересильд и Евгением Стычкиным
По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», начался съёмочный процесс фильма «Космическая собака Лида». Режиссёром ленты выступил Евгений Сангаджиев.
Сюжет расскажет о том, как побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же взрослую версию, которая сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвётся в ракете на старте. Игорёк, взрослый Игорёк и Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет и спасти отца.
В проекте снимаются Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Саша Бортич, Данила Харенко, Ольга Науменко и другие.
Премьера картины состоится в 2025 году, но точной даты пока нет.