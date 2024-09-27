В сериале по мотивам фильма «Москва слезам не верит» сыграет Янковский

Онлайн-кинотеатр Wink раскрыл актёрский состав сериала по мотивам культового фильма «Москва слезам не верит», а рассказало об этом издание «Газета.Ru».

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Ключевые роли в шоу исполнили Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина.

Первые кадры сериала

Режиссёрами восьмисерийного проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступает шоураннером и одним из сценаристов шоу. Сериал расскажет про трёх подруг и их жизнь через 20 лет после первой встречи.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink, а после этого – в эфире СТС. Никаких дат пока не называют.