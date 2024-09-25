О чем будет новый сериал «Циники» с Викторией Исаковой

Виктория Исакова, Аскар Ильясов и Светлана Иванова станут «Циниками»
К съемкам 10-серийного драмеди «Циники» с Викторией Исаковой, Евгением Стычкиным, Светланой Ивановой и Аскаром Ильясовым приступил онлайн-кинотеатр Okko совместно с кинокомпанией «Общественное мнение». Главные герои сериала - дерзкие, наглые и амбициозные коучи в сфере психологии отношений.
Новый сериал будет снимать команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». Креативным продюсером драмеди выступит Виктория Исакова, которая исполнит в сериале одну из главных ролей. В качестве режиссёра новый проект возглавит Ира Бас, оператором сериала будет Александр Гринаш. Роли в проекте сыграют Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.
Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства.
- «Быть циником – это тренд современного общества, — размышляет режиссер Ира Бас. — Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И, кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви. В «Циниках» будет страсть, боль, любовь и много юмора».
- «У нас прекрасная команда, все молодые, красивые, влюбленные в материал и в кино в целом, — говорит Виктория Исакова. — Потрясающий кастинг, за который нам пришлось биться и теперь им можно по-настоящему гордиться. Осталось только снять это легкое, веселое, красивое кино. Пожелаем нам удачи и в добрый путь».
- «Я сразу загорелся сериалом и почувствовал, что у меня есть что сказать и есть что сыграть, — рассказывает Аскар Ильясов. — Я понял, что готов вложиться в эту историю, и как говорит мой агент, этот проект станет моей несгораемой суммой. Мой герой Джамал — это молодой, амбициозный и зажигательный мужчина со множеством полутонов и оттенков, у которого блеск сочетается с тусклостью, а ослепительная яркость с тьмой. Он стремительно мчится сквозь атмосферу, стараясь не сгореть. Да, безусловно он больше светлый человек, но не нужно сбрасывать со счетов его теневую сторону. У нас потрясающий каст и просто великолепная команда, внутри которой мне всегда комфортно, приятно и тепло. Я скажу вам, что это уникальный случай, когда у съёмочной группы такой лёгкий и одновременно рабочий вайб. Сейчас мы находимся на экваторе, примерно в середине процесса, но я уже с нетерпеньем жду вторую половину съёмок. Думаю, что у нашего сериала есть всё, чтобы стать по-настоящему топовым: захватывающая история, яркие персонажи и актуальность».