О чем будет новый сериал «Циники» с Викторией Исаковой

К съемкам 10-серийного драмеди «Циники» с Викторией Исаковой, Евгением Стычкиным, Светланой Ивановой и Аскаром Ильясовым приступил онлайн-кинотеатр Okko совместно с кинокомпанией «Общественное мнение». Главные герои сериала - дерзкие, наглые и амбициозные коучи в сфере психологии отношений.

© РИА Новости

Новый сериал будет снимать команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». Креативным продюсером драмеди выступит Виктория Исакова, которая исполнит в сериале одну из главных ролей. В качестве режиссёра новый проект возглавит Ира Бас, оператором сериала будет Александр Гринаш. Роли в проекте сыграют Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства.