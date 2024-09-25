Зрители хвалят сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом

23 сентября на телеканале HBO и в сервисе Max дебютировал «Пингвин» — новый сериал по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает историю криминального гения Освальда Кобблпота, который постепенно берёт Готэм под свой контроль.

© Кадр из трейлера сериала "Пингвин"

Спустя несколько дней рейтинг дебютного эпизода на агрегаторе IMDb составил 8,8 балла из 10 на основе семи тысяч отзывов. Пользователи хвалят мрачную атмосферу шоу, актёрскую игру Колина Фаррелла и Кристин Милиоти и ощущение безнадёжного Готэма.

Что пишут зрители о сериале «Пингвин»

«Выдающийся первый эпизод с ещё более выдающейся игрой Колина Фаррелла. Невероятно».

«Это как "Сопрано" и "Во все тяжкие" в одном лице. Если вы любите эти сериалы, то обязательно посмотрите "Пингвина"».

«Очень, очень немногие сериалы вызывали у меня такое желание посмотреть следующие эпизоды. И "Пингвин" справляется с этой задачей лучше многих культовых шоу».

«Я с нетерпением жду продолжения и надеюсь, что авторы смогут и дальше поддерживать такое же высокое качество».

«Первый эпизод закладывает основу для того, что обещает стать классикой современного криминала. Если вам нравятся истории о сложной динамике власти, верности и предательстве, "Пингвина" обязательно нужно посмотреть, его глубина и драматургия не оставят вас равнодушными».

Второй эпизод «Пингвина» выйдет 30 сентября.