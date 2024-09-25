Вышел русский трейлер фантастики «Дети леса» про оборотней

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер фильма «Дети леса». Фантастическая немецкая картина выйдет в кинотеатрах России 5 декабря.

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Видео доступно во VK-группе Capella Film. Права на видео принадлежат Studiocanal.

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«Дети леса» расскажет историю Карага – обычного подростка, который скрывает удивительную тайну. Он – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав своё истинное предназначение.

Режиссёром ленты выступил Дамиан Джон Харпер («Тонкая грань»), а главные роли сыграли Оливер Мазуччи («Тьма»), Мартина Гедек («Жизнь других») и другие актёры.