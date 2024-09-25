Когда выйдет фильм «Мельников»

3 октября 2024 года Центр документального кино выпускает в российский прокат фильм "Мельников" о советском архитекторе будущего Константине Степановиче Мельникове. Документальная картина Марины Марии Мельник, получившая в этом году "Золотого орла", рассказывает о непростой судьбе авангардиста и знакомит с наследием, которое тот оставил после себя. Показы пройдут в Третьяковской галерее, "Каро Октябрь", "Иллюзионе", Центре "Зотов", кинотеатре "Художественный" и на других площадках в Москве, а также в Санкт-Петербурге и Перми.

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Мельников спроектировал саркофаг Ленина, стал автором павильона СССР на Международной выставке искусств в Париже, где получил мировое признание, и представил персональную экспозицию на V Миланской Триеннале. До наших дней в Москве сохранились 11 новаторских зданий архитектора. Среди них - Дом культуры имени Русакова, первое в мире здание с вынесенными в экстерьер балконами зала, и цилиндрический дом с шестиугольными окнами в Кривоарбатском переулке, который архитектор построил сам для себя. Константина Мельникова еще при жизни поставили в один ряд с ведущими мастерами архитектуры XX века: Ле Корбюзье, Фрэнком Ллойдом Райтом, Вальтером Гропиусом и другими. Однако период популярности сменился десятилетиями забвения после 1937 года, когда автора отстранили от архитектурной практики, обвинив в формализме.

Режиссером и сценаристом документального фильма "Мельников" стала выпускница ВГИКа Марина Мария Мельник ("Отец Байкал", "Жизнь - это кайф"). Оператор Максим Арбугаев ("Выход", номинация на "Оскар-2023). Картина уже успела громко заявить о себе на фестивалях. Теперь ее увидит широкая зрительская аудитория.

Краткий синопсис фильма выглядит так: 1925 год. Международная выставка искусств в Париже. Ле Корбюзье заявляет:

"Единственное, что заслуживает внимания - это павильон Константина Мельникова".

Теперь весь мир следит за судьбой советского архитектора, спроектировавшего саркофаг для тела Ленина. Он строит гаражи и клубы, но главное - создает свой дом. Дом, который станет вершиной его творчества, а позднее тюрьмой для самого автора. Карьеру архитектора закончит его ученик, выдавший ему запрет на профессию. И все последующие проекты останутся на бумаге.