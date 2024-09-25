Как собирали актерский состав для продолжения «Папиных дочек»

Героиня Пуговка из «Папиных дочек» сразу полюбилась публике с первых серий сериала. Маленькая девочка настолько профессионально играла, что могла дать фору даже актерам со статусом. Катя Старшова всегда наизусть знала не только свой текст, но и слова коллег по площадке. Девочка часто подсказывала им реплики и даже могла остановить съемку, так как понимала, что сценический свет на нее не падал.

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В том году на телевидении вышли новые серии полюбившегося сериала. Продюсерам практически удалось воссоединить весь прежний состав. Уговорили сниматься даже Пуговку, которая неоднократно уверяла, что больше не хочет идти по стопам артистки. Вот только полностью включится в творческий процесс Катя Старшова не успела. Девушка прилетела в Россию всего на несколько дней, поэтому съемки прошли быстро.

«Она работает в развлекательной индустрии, в шоу, живет не в России уже давно. Поэтому были сложности с ее привлечением», — рассказал режиссер Александр Жигалкин.

Отметим, что Екатерина действительно получила медицинское образование. Девушка закончила МГУ. Правда, сейчас она работает не по профессии. Катя живет в Лондоне. Она фигуристка. В социальных сетях девушка часто делится своими успехами в этой сфере.