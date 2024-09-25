Черная комедия «Я расист?» завоевала любовь зрителей

Черная комедия «Я расист?» про тренды западной повестки завоевала любовь зрителей
Недавно состоялся релиз мокьюментари про тренды западной повестки от республиканского журналиста Мэтта Уолша. Комедия получила яркое название «Я расист?»
Мэтт Уолш разбирается в том, что такое расизм, равенство и инклюзия, и проводит социальные эксперименты, показывающие, до какого абсурда можно довести борьбу за свои права.Описание мокьюментари
На агрегаторе Rotten Tomatoes уже появились ревью фильма от критиков и рядовых зрителей. Эксперты оценили комедию на 73% свежести, а аудитория на все 98%
Не помню, когда еще я был так подавлен и в то же время так хохотал. Какое странное чувство. Но мне понравилось! Отличный фильм. Чертовски смешно, прекрасно показывает культуру США. Монтаж превосходен. Напомнило мне «Бората», но здесь более тонкие шутки. Громко смеялся. Очень забавно и информативно. Была пара очень кринжовых моментов, но не из-за Уолша, а из-за активистов.