Черная комедия «Я расист?» завоевала любовь зрителей

Недавно состоялся релиз мокьюментари про тренды западной повестки от республиканского журналиста Мэтта Уолша. Комедия получила яркое название «Я расист?»

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Мэтт Уолш разбирается в том, что такое расизм, равенство и инклюзия, и проводит социальные эксперименты, показывающие, до какого абсурда можно довести борьбу за свои права. Описание мокьюментари

На агрегаторе Rotten Tomatoes уже появились ревью фильма от критиков и рядовых зрителей. Эксперты оценили комедию на 73% свежести, а аудитория на все 98%