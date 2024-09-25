Режиссер рассказал, какие фильмы нужно снимать для школьников

Современные российские дети и подростки не любят смотреть советские сказки, как считают многие, вместо этого нужно снимать для них больше актуальных фильмов. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер фильма «Усатый нянь» Владимир Грамматиков.

© Газета.Ru

По его словам, школьникам важно смотреть картины прошлых лет, однако они могут быть непонятными для них.

«Поэтому не нужно избавляться от новых фильмов, но надо думать о будущих картинах уже сегодня. Зрители ждут от кинематографа развлечения, но сейчас необходимо снимать про глубокие эмоциональные переживания. Самое главное — затрагивать серьезные актуальные темы, рассуждать о былом», — сказал Грамматиков.

Режиссер добавил, что фильмы для подростков должны быть сняты на тему их личных переживаний, при этом жанр картин не играет особой роли.

Накануне сообщалось, что в России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В Общественной палате РФ представили перечень из 191 фильма, 181 из которых оказались советскими. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.

Ранее стало известно, что режиссер «Креста» собирается создать «Вечного человека».