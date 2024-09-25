Сериал по мотивам «Москва слезам не верит» выйдет в онлайн-кинотеатре

Новый сериал по мотивам фильма "Москва слезам не верит" выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире СТС. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

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"Начались съемки сериала по мотивам фильма "Москва слезам не верит". Шоураннером 8-серийного проекта станет Жора Крыжовников. Режиссерами выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников", - говорится в сообщении.

Над проектом работают "Водород" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета. Актерский состав создатели пока не раскрывают.

Сериал создан по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", вышедшей на экраны в 1979 году. Новый проект расскажет историю трех подруг, которая происходит в начале нулевых. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Выжить в столице ей помогают новые подруги - студентка медицинского вуза Оля и Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире СТС.