Открытый кинопоказ «Три тополя на Плющихе» состоится в Мосрентгене

Открытый кинопоказ фильма «Три тополя на Плющихе» состоится 26 сентября в Доме культуры поселения «Мосрентген». Встречу организуют в рамках проекта «Киночетверги».

© кадр из фильма

Фильм «Три тополя на Плющихе» режиссера Татьяны Лиозновой вышел на советские экраны в 1968 году. Картина рассказывает историю случайной встречи деревенской женщины Нюры и столичного таксиста Саши. Обычная поездка сближает прежде незнакомых друг другу людей и заставляет их по-новому посмотреть на свою жизнь.

Проект «Киночетверги» знакомит жителей поселения «Мосрентген» с лучшими образцами раннего отечественного кинематографа.