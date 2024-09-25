Мелодрама «Сидони в Японии» выйдет в России десятого октября

Мелодрама «Сидони в Японии» с Изабель Юппер («В объятиях лжи») и Аугустом Дилем («Бесславные ублюдки») выйдет в кинотеатрах России 10 октября. Изначально премьера ленты состоялась в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля в прошлом году.

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Картина рассказывает о Сидони Персеваль, известной французской писательнице, недавно потерявшей мужа. Она отправляется в Японию, где встречает своего загадочного издателя. Во время путешествия по стране Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает её преследовать.

Также в актёрский состав вошли Цуёси Ихара, Юко Хитоми, Аврора Катала, Юсукэ Китагути, Масуми Фукуси, Кэйко Хара, Хироко Юка и другие. Режиссёром ленты выступила Элиз Жирар («Странные птицы»).