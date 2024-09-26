Состоялась премьера комедии «Особенности национальной больницы»

Актриса из Екатеринбурга Ольга Смирнова снялась в остроумной комедии «Особенности национальной больницы». Премьера состоялась 24 сентября в киноцентре «Мосфильм», об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе киностудии.

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Помимо уральской актрисы, в картине также снялись Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Кузьма Котрелёв и другие. Режиссером выступил Станислав Светлов, а продюсерами – Илья Учитель и Анастасия Акопян.

По сюжету, молодой немец Вернер Мюллер нечаянно для себя оказывается волонтером в неврологическом отделении больницы в Санкт-Петербурге. Иностранец, желая помогать всем больным и нуждающимся, попадает в комичные ситуации.

Фильм был снят киностудией «РОК» при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Wink.ru («Ростелеком»). Картина выйдет в прокат 3 октября 2024 года.

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