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Уральская актриса Ольга Смирнова снялась в комедии «Особенности национальной больницы»

Актриса из Екатеринбурга Ольга Смирнова снялась в остроумной комедии «Особенности национальной больницы». Премьера состоялась 24 сентября в киноцентре «Мосфильм», об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе киностудии.

Состоялась премьера комедии «Особенности национальной больницы»
© Кадр из фильма

Помимо уральской актрисы, в картине также снялись Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Кузьма Котрелёв и другие. Режиссером выступил Станислав Светлов, а продюсерами – Илья Учитель и Анастасия Акопян.

По сюжету, молодой немец Вернер Мюллер нечаянно для себя оказывается волонтером в неврологическом отделении больницы в Санкт-Петербурге. Иностранец, желая помогать всем больным и нуждающимся, попадает в комичные ситуации.

Фильм был снят киностудией «РОК» при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Wink.ru («Ростелеком»). Картина выйдет в прокат 3 октября 2024 года.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что певица Клава Кока стала новой участницей шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ.

Фильмы и сериалы
Рок
Кузьма Котрелев
Клава Кока
Анна Алексахина
Аркадий Укупник
Ольга Смирнова
Илья Учитель
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