«Это преступление!»: звезда фильма «Москва слезам не верит» разнесла ремейк

Режиссер Жора Крыжовников начал съемки сериала по мотивам культового советского фильма «Москва слезам не верит» для канала СТС. В новом проекте действие будет происходить в начале 2000-х. Как актеры, сыгравшие в оскароносной ленте режиссера Владимира Меньшова, и кинокритики отнеслись к ремейку — в материале NEWS.ru.

Что известно о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Николаевич Першин) известен по таким работам, как «Горько», «Горько-2», «Лед-2», «Родные», «Звоните ДиКаприо!» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», действие проекта по мотивам фильма «Москва слезам не верит» будет происходить в начале 2000-х и в 2020-х. Героиня Ксюша переезжает из маленького родного города в Москву в поисках лучшей жизни для себя и пятилетнего ребенка. У нее нет ни денег, ни связей в столице, но она не намерена возвращаться, потому что дома остался ее муж-абьюзер. В сериале будет восемь серий, каждая по 50 минут.

Пока нет информации об актерах, которые сыграют главные роли. Кинокритик Александр Шпагин считает, что лучше всего на роль Георгия Ивановича подходят Евгений Цыганов и братья Добронравовы, а вот востребованные артисты Павел Прилучный и Никита Кологривый никак не вписываются в этот образ.

Что сказали Рязанова и Басов о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Раиса Рязанова сыграла в ленте «Москва слезам не верит» роль Антонины и получила за нее в 1981 году Государственную премию СССР. Народная артистка сказала NEWS.ru, что она не против ремейка фильма Меньшова, но считает его не очень удачной идей.

«Много чего пересняли, даже до фильма „Ирония судьбы, или С легким паром!“ добрались с Андреем Мягковым. И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет. И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать, и не в пользу новой, поверьте мне. Это преступление против зрителей. Как они этого не понимают, даже не режиссер, а те, кто это разрешает?» — выразила мнение актриса.

Владимир Басов, известный советскому зрителю по роли Дуремара из детского фильма «Приключения Буратино», в ленте «Москва слезам не верит» снялся в роли замначальника главка Антона Круглова, который пришел в профессорскую квартиру на вечеринку. Актер умер в 64 года от инсульта. Его сын Александр Владимирович Басов пошел по стопам отца и связал свою жизнь с актерством и режиссурой.

Басов-младший предположил, что, скорее всего, съемки сериала по мотивам советского фильма с участием его отца — это попытка сделать коммерчески удачный и беспроигрышный ход, поскольку публика будет смотреть новый проект хотя бы из любопытства.

«Дело в том, что переносить сюжет фильма в современность глупо, там вся история построена на особенностях времени. В этом вся фишка, это была эпоха такая. А делать еще раз ретро, мне кажется, неинтересно публике. Вообще, как у нас делают ремейки — это ужас, и чем дальше, тем хуже», — поделился мнением Александр Басов.

Как он напомнил, у режиссера Жоры Крыжовникова есть собственная стилистика и авторский почерк, но вряд ли это может спасти ремейк. Он предположил, что ремейк будет настоящим «трешем».

Почему Бородянский верит в успех сериала «Москва слезам не верит»

Сценарист Александр Бородянский сыграл в картине «Москва слезам не верит» эпизодическую роль друга Георгия Ивановича по приглашению Владимира Меньшова, с которым дружил. Бородянский признался NEWS.ru, что в принципе против ремейков, но на Жору Крыжовникова возлагает особые надежды.

«Бывали в истории кино и хорошие ремейки, но российские все провальные. Крыжовников, с моей точки зрения, режиссер хороший, и, может быть, у него получится, сам бы я за такое не взялся», — сказал Бородянский.

По мнению сценариста, в любом случае это будут совсем другая Москва и другая история. При этом Бородянский считает, что Крыжовникову не повторить успех Владимира Меньшова. В 1981 году фильм с Верой Алентовой в главной роли — Кати Тихомировой — был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Я был в США по обмену сценаристами, и там мне американцы сказали, что дали приз, потому что в этом фильме увидели впервые, как живут советские люди, реальную советскую жизнь. На мой взгляд, это выдающаяся картина», — считает Бородянский.

Что говорят критики о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Киновед, специалист по советскому кино Алексей Тремасов выразил мнение, что ремейк фильма «Москва слезам не верит» связан со сценарным кризисом. Он считает, что у сценаристов нет сильных оригинальных идей и поэтому они берут уже готовые сюжеты.

«Если брать наше кино, то молодые сценаристы, которые, предположим, оканчивают ВГИК и не только, опираются только на свой собственный опыт, на свою насмотренность, а она у них, как правило, очень бедненькая, потому что смотрят они в основном то, что выходит сегодня или выходило немного раньше. Сегодня большой дефицит хороших сценаристов», — высказал мнение Тремасов.

Критик подчеркнул, что сделать хороший ремейк, достойный уровня оригинала, сегодня, вероятно, не получается и по той причине, что раньше актерская школа была совсем другой.

«Я пока не видел ни одного ремейка просто хорошего, не то чтобы прекрасного или шедевра. В большинстве случаев это спекуляция на известном фильме», — считает киновед.

Кинокритик Давид Шнейдеров высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что, судя по описанию сюжета предстоящего проекта, это не совсем «настоящий ремейк» и его сходство с оригиналом весьма отдаленное.

«Это достаточно обыгранный в мировой литературе сюжет — женщина, сделавшая сама себя. Почему этот фильм так полюбили в Америке — это идеальная американская мечта (Катя Тихомирова проходит путь от девушки-провинциалки, брошенной матери-одиночки до директора крупного завода и счастливой женщины. — NEWS.ru). Крыжовников мог для красного словца приплести [название] „Москва слезам не верит“. Это, может быть, такой пиар-ход для привлечения внимания. Посмотрим, когда произведение появится на экранах», — предположил Шнейдеров.

Читайте также:

Продюсера «Комбинации» зарезали в подъезде. Почему его убийц так и не нашли

Уехали из России, потеряли миллионы: как живут бывшие жены Сергея Шнурова

Смерть отца, скандал с Долиной, пластика: где сейчас Валя Карнавал