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Тим Бертон вошёл в десятку самых кассовых режиссёров в истории

Культовый кинорежиссёр и сценарист Тим Бёртон за минувшие выходные поднялся сразу на две строчки в рейтинге самых кассовых режиссёров в истории. На данный момент совокупные сборы всех фильмов постановщика составляют $ 4,7 млрд.

Тим Бертон вошел в десятку самых кассовых режиссеров в истории
© Чемпионат.com

Сильно улучшить позицию Бёртона в рейтинге помог «Битлджус 2», заработавший более $ 300 млн по всему миру. Однако самой кассовой картиной в карьере режиссёра остаётся «Алиса в Стране чудес» со сборами в $ 1 млрд.

Топ-10 самых кассовых режиссёров в истории

  • Стивен Спилберг — $ 10,7 млрд;
  • Джеймс Кэмерон — $ 8,7 млрд;
  • Братья Руссо — $ 6,8 млрд;
  • Питер Джексон — $ 6,5 млрд;
  • Майкл Бэй — $ 6,4 млрд;
  • Дэвид Йейтс — $ 6,3 млрд;
  • Кристофер Нолан — $ 6 млрд;
  • Тим Бёртон — $ 4,7 млрд;
  • Джей Джей Абрамс — $ 4,6 млрд;
  • Ридли Скотт — $ 4,5 млрд.

Премьера фильма «Битлджус 2» в кинотеатрах России состоялась 14 сентября.

Фильмы и сериалы
Алиса в стране чудес
Тим Бертон