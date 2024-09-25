«Сместился акцент»: звезда Comedy Woman о юмористических передачах сегодня

Юмористические передачи сегодня продолжают оставаться актуальными, рассказала NEWS.ru российская юмористка, экс-участница Comedy Woman Елена Борщева на премьере сериала «Последний богатырь: Наследние» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Отменять их, по словам артистки, не стоит, так как с «юмором вообще легче по жизни».

Юмор, как бы его не закрывали со всех сторон, он просачивается и обходит все какие-то цензуры, запреты и так далее. Конечно, сейчас немножко все-таки действительно сместился акцент на такое более познавательное, много, конечно, политического, документального, — заметила Борщева.

Ранее бывшая участница Comedy Woman рассказала, что в детстве сталкивалась с буллингом со стороны сверстников. По ее словам, она все же смогла обернуть свои недостатки в достоинства. Юмористка отметила, что она спокойно воспринимает критику по поводу своей внешности и своего творчества.

Также на премьере «Последнего богатыря» певица Катя Лель рассказала, что ее поздравили с юбилеем абсолютно все друзья и знакомые, даже телеведущий Отар Кушанашвили. Звезда выразила благодарность людям, с которыми она много лет находится в профессии и в жизни.