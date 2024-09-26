«Человек-паук: первый год»: что известно о новом мультсериале?

«Человек-паук: первый год»: альтернативная история супергероя. Что известно о новом мультсериале?
В этом году на экраны выходит многосерийный мультфильм о дружелюбном соседе Человеке-пауке. Проект расскажет о жизни Питера Паркера и его превращении в супергероя в рамках кинематографической вселенной Marvel. При этом все события будут разворачиваться в альтернативной временной линии. «Лента.ру» рассказывает, что известно о первом сезоне мультипликационного сериала «Человек-паук: первый год».
«Человек-паук: первый год»: главное
- Оригинальное название: Spider-Man: Freshman Year
- Год выхода: 2024
- Страна: США
- Жанры: фантастика, боевик, приключения, комедия, драма
- Платформа: Disney+
- Сценаристы: Стив Дитко, Стэн Ли, Джефф Траммелл
- Продюсеры: Джефф Траммелл, Брэд Виндербаум, Кевин Файги
Дата выхода
Создание нового мультсериала о приключениях Человека-паука анонсировали еще в 2021 году, а презентация нового мультсериала состоялась в 2022-м. Однако о том, когда именно мультсериал можно будет посмотреть, сообщили лишь в октябре 2023 года.
2 ноября 2024 года «Человек-паук: первый год» выйдет на Disney+.
Еще до премьеры первых серий мультсериал продлили на второй сезон. Ожидается, что он тоже выйдет в 2024 году и получит название «Второй курс».
Сюжет
Человек-паук стал частью киновселенной Marvel в 2016 году, когда английский актер Том Холланд исполнил роль Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние». При этом зрителю не рассказали о жизни подростка до встречи с супергероем Тони Старком (Железным Человеком), который стал его наставником. Также зрителям почти не показали Питера в его первом, еще самодельном костюме: довольно быстро он получил от Старка более продвинутую экипировку для борьбы с преступниками.
В новом мультсериале это исправят: там расскажут, как герой жил до встречи с Железным Человеком, а также покажут его первый паучий костюм.
Облачение Человека-паука состоит из спортивных штанов, кроссовок, очков, синего свитшота и красной майки, наколенников и громоздких устройств для стрельбы паутиной. Логотип паука традиционно будет на груди.
По словам главы стриминга Disney+ Брэда Уиндербаума, события «Первого года» не расходятся с оригинальной вселенной до того момента, когда Питер заходит домой, где его ждет Тони Старк, чтобы предложить ему стажировку и отвезти в Берлин.
«Но из-за того, что в мультивселенной происходят новые случайные события, его там ждет не Тони Старк. И это направляет его жизнь по неожиданной траектории, которая сталкивает его со многими удивительными персонажами вселенной Marvel», — рассказал Уиндербаум.
Неизвестно, появится ли Железный Человек во вселенной «Первого года».
В мультсериале наставником Паркера становится антагонист Норман Озборн — основатель корпорации «Озкорп», который в оригинальной вселенной под действием экспериментальной формулы превратился в Зеленого Гоблина и пытался уничтожить Человека-паука. Судя по всему, именно он будет тем, кто поможет Питеру создать более современный костюм.
Сам подросток тем временем будет пытаться балансировать между тайной карьерой супергероя и жизнью обычного школьника.
Персонажи
Пока неизвестно, появятся ли в «Первом годе» персонажи Нед и Эм-Джей, с которыми дружит Человек-паук из оригинальной вселенной. Однако мультсериал покажет новых персонажей. О них известно из комиксов Marvel:
- Гарри Озборн — сын Нормана Озборна, друг и одноклассник Питера Паркера;
- Нико Минору — волшебница, которая пытается искупить злодеяния своих родителей;
- Амадей Чо — юный гений, который со временем превратится в монстра Халка;
- Лонни Линкольн — получил суперспособности из-за попавшего в его кровь газа;
- Перл Панган — мутант, в результате несчастного случая во время экспериментов получила возможность управлять водой;
- Жанна «Джин» Фуко — дочь злодея Таскмастера, умеет предугадывать поведение других.
Появятся и супергерои: Доктор Стрэндж и Сорвиголова. Уже известно, что последнего озвучит актер Чарли Кокс, который сыграл роль Сорвиголовы в одноименном сериале.
Зрителям покажут и различных злодеев. Одни из них известны по комиксам, другие — по фильмам Marvel. В их числе:
- Скорпион — получил суперсилы в ходе облучения, пытаясь приобрести силы скорпиона для победы над Человеком-пауком. Но эксперимент пошел не так, и чужеродная ДНК вызвала у персонажа безумие.
- Хамелеон — может полностью скопировать манеры и голос другого, а с помощью специального пояса — и внешность.
- Носорог — получил суперсилу и суперскорость в ходе эксперимента, который внедрил в его кожу супергеройский полимер.
- Демон скорости — в ходе воздействия химикатов получил огромную скорость, сверхчеловеческие рефлексы и выносливость. Умеет бегать по воде и стенам и создавать циклоны, двигаясь по кругу.
- Доктор Октавиус — высокоинтеллектуальный ученый, носит на спине четыре механических щупальца, которыми он может управлять разумом.
- Тарантул — клон Питера Паркера, которого создал Доктор Октавиус. Внешне напоминает паука больше, чем человека — у него шесть рук, паучьи волосы по телу и черные глаза.
Также появится Бентли Уитман: в комиксах он известен как злодей по имени Волшебник, однако, по словам создателей, в «Первом годе» его персонаж будет сильно отличаться. Зрителям представят и новую версию тети Мэй и врага Человека-Паука Кингпина, а также других персонажей, о которых создатели пока не говорили.
Производство
Созданием мультфильма занимается студия Polygon Pictures, которая ранее выпустила анимационные шоу по миру «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа». Дизайн персонажей принадлежит художнику комиксов Леонардо Ромеро.
Актер Том Холланд не будет озвучивать мультипликационную версию Человека-паука. Вместо него свой голос Питеру Паркеру подарит Хадсон Темз, который уже озвучивает Паука в нескольких проектах. Также героев озвучат:
- Сорвиголова — Чарли Кокс;
- Норман Озборн — Колман Доминго;
- Доктор Октавиус — Хью Дэнси;
- Тетя Мэй — Кари Уолгрен;
- Бентли Уитман — Пол Томпкинс;
- Лонни Линкольн — Юджин Бирд;
- Гарри Озборн — Зино Робинсон;
- Нико Минору — Грейс Сонг;
- Кингпин — Винсент Д’Онофрио.
Интересные факты
- Анимация нового мультсериала отсылает к ранним комиксам The Amazing Spider-Man. Первые выпуски вышли более 60 лет назад — в августе 1962 года.
- Историю о Человеке-пауке придумал американский писатель и актер Стэн Ли, а вдохновила его на это обычная муха, которую он увидел на стене. Сперва он хотел назвать нового супергероя Человеком-москитом или Человеком-Мухой.
- Поклонники Человека-паука знают, что Питера Паркера воспитывают тетя Мэй и дядя Бэн. К ним мальчик попал после гибели родителей. В соответствии с комиксами, они работали на секретное агентство, которое во вселенной Marvel и противостоит инопланетным и сверхчеловеческим силам, угрожающим планете. Мэри и Ричард Паркеры разбились в авиакатастрофе.
- В фильмах Человека-паука играли три разных актера: в трех частях снялся Тоби Магуайр, еще в двух — Эндрю Гарфилд. Том Холланд сохраняет роль юного супергероя дольше всех: на данный момент он сыграл в шести фильмах Marvel. Ожидается, что Питер Паркер в его исполнении появится и в других картинах киновселенной.
- Британский актер Джуд Лоу пробовался на роль Питера Паркера в 2000 году, однако Человеком-пауком стал американец Тоби Магуайр. А Норманом Озборном мог стать Николас Кейдж или Джон Траволта, однако роль получил Уиллем Дефо.
- В комиксах Питеру Паркеру было 15 лет, когда его укусил радиоактивный паук и герой приобрел специфические суперспособности. В рамках киновселенной Marvel персонаж, которого играли и Тоби Магуайр, и Эндрю Гарфилд, был старше, его возраст — около 18 лет.
- IQ Питера Паркера — выше 250. В комиксах с возрастом он получает докторскую степень, становится миллиардером и создает компанию Parker Industries.
- В рамках концепции параллельных вселенных, которая действует в мире Marvel, существует более 1000 версий Человека-паука. С некоторыми из них зрителей знакомят в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» и мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».
- Супергерой выпускает биоразлагаемую паутину, которая исчезает за час. Несмотря на это, она очень прочная и может сдержать даже зеленого гиганта Халка.
- В 80-х фильм про Человека-паука хотел снять канадец Джеймс Кэмерон, создатель «Титаника», «Аватара» и «Терминатора». На роль Доктора Октавиуса он планировал пригласить культового «терминатора» Арнольда Шварценеггера, однако идею отвергли на раннем этапе.