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«Человек-паук: первый год»: альтернативная история супергероя. Что известно о новом мультсериале?

В этом году на экраны выходит многосерийный мультфильм о дружелюбном соседе Человеке-пауке. Проект расскажет о жизни Питера Паркера и его превращении в супергероя в рамках кинематографической вселенной Marvel. При этом все события будут разворачиваться в альтернативной временной линии. «Лента.ру» рассказывает, что известно о первом сезоне мультипликационного сериала «Человек-паук: первый год».

«Человек-паук: первый год»: что известно о новом мультсериале?
© Lenta.ru

«Человек-паук: первый год»: главное

  • Оригинальное название: Spider-Man: Freshman Year
  • Год выхода: 2024
  • Страна: США
  • Жанры: фантастика, боевик, приключения, комедия, драма
  • Платформа: Disney+
  • Сценаристы: Стив Дитко, Стэн Ли, Джефф Траммелл
  • Продюсеры: Джефф Траммелл, Брэд Виндербаум, Кевин Файги

Дата выхода

Создание нового мультсериала о приключениях Человека-паука анонсировали еще в 2021 году, а презентация нового мультсериала состоялась в 2022-м. Однако о том, когда именно мультсериал можно будет посмотреть, сообщили лишь в октябре 2023 года.

2 ноября 2024 года «Человек-паук: первый год» выйдет на Disney+.

Еще до премьеры первых серий мультсериал продлили на второй сезон. Ожидается, что он тоже выйдет в 2024 году и получит название «Второй курс».

Сюжет

Человек-паук стал частью киновселенной Marvel в 2016 году, когда английский актер Том Холланд исполнил роль Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние». При этом зрителю не рассказали о жизни подростка до встречи с супергероем Тони Старком (Железным Человеком), который стал его наставником. Также зрителям почти не показали Питера в его первом, еще самодельном костюме: довольно быстро он получил от Старка более продвинутую экипировку для борьбы с преступниками.

В новом мультсериале это исправят: там расскажут, как герой жил до встречи с Железным Человеком, а также покажут его первый паучий костюм.

Облачение Человека-паука состоит из спортивных штанов, кроссовок, очков, синего свитшота и красной майки, наколенников и громоздких устройств для стрельбы паутиной. Логотип паука традиционно будет на груди.

По словам главы стриминга Disney+ Брэда Уиндербаума, события «Первого года» не расходятся с оригинальной вселенной до того момента, когда Питер заходит домой, где его ждет Тони Старк, чтобы предложить ему стажировку и отвезти в Берлин.

«Но из-за того, что в мультивселенной происходят новые случайные события, его там ждет не Тони Старк. И это направляет его жизнь по неожиданной траектории, которая сталкивает его со многими удивительными персонажами вселенной Marvel», — рассказал Уиндербаум.

Неизвестно, появится ли Железный Человек во вселенной «Первого года».

В мультсериале наставником Паркера становится антагонист Норман Озборн — основатель корпорации «Озкорп», который в оригинальной вселенной под действием экспериментальной формулы превратился в Зеленого Гоблина и пытался уничтожить Человека-паука. Судя по всему, именно он будет тем, кто поможет Питеру создать более современный костюм.

Сам подросток тем временем будет пытаться балансировать между тайной карьерой супергероя и жизнью обычного школьника.

Персонажи

Пока неизвестно, появятся ли в «Первом годе» персонажи Нед и Эм-Джей, с которыми дружит Человек-паук из оригинальной вселенной. Однако мультсериал покажет новых персонажей. О них известно из комиксов Marvel:

  • Гарри Озборн — сын Нормана Озборна, друг и одноклассник Питера Паркера;
  • Нико Минору — волшебница, которая пытается искупить злодеяния своих родителей;
  • Амадей Чо — юный гений, который со временем превратится в монстра Халка;
  • Лонни Линкольн — получил суперспособности из-за попавшего в его кровь газа;
  • Перл Панган — мутант, в результате несчастного случая во время экспериментов получила возможность управлять водой;
  • Жанна «Джин» Фуко — дочь злодея Таскмастера, умеет предугадывать поведение других.

Появятся и супергерои: Доктор Стрэндж и Сорвиголова. Уже известно, что последнего озвучит актер Чарли Кокс, который сыграл роль Сорвиголовы в одноименном сериале.

Зрителям покажут и различных злодеев. Одни из них известны по комиксам, другие — по фильмам Marvel. В их числе:

  • Скорпион — получил суперсилы в ходе облучения, пытаясь приобрести силы скорпиона для победы над Человеком-пауком. Но эксперимент пошел не так, и чужеродная ДНК вызвала у персонажа безумие.
  • Хамелеон — может полностью скопировать манеры и голос другого, а с помощью специального пояса — и внешность.
  • Носорог — получил суперсилу и суперскорость в ходе эксперимента, который внедрил в его кожу супергеройский полимер.
  • Демон скорости — в ходе воздействия химикатов получил огромную скорость, сверхчеловеческие рефлексы и выносливость. Умеет бегать по воде и стенам и создавать циклоны, двигаясь по кругу.
  • Доктор Октавиус — высокоинтеллектуальный ученый, носит на спине четыре механических щупальца, которыми он может управлять разумом.
  • Тарантул — клон Питера Паркера, которого создал Доктор Октавиус. Внешне напоминает паука больше, чем человека — у него шесть рук, паучьи волосы по телу и черные глаза.

Также появится Бентли Уитман: в комиксах он известен как злодей по имени Волшебник, однако, по словам создателей, в «Первом годе» его персонаж будет сильно отличаться. Зрителям представят и новую версию тети Мэй и врага Человека-Паука Кингпина, а также других персонажей, о которых создатели пока не говорили.

Производство

Созданием мультфильма занимается студия Polygon Pictures, которая ранее выпустила анимационные шоу по миру «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа». Дизайн персонажей принадлежит художнику комиксов Леонардо Ромеро.

Актер Том Холланд не будет озвучивать мультипликационную версию Человека-паука. Вместо него свой голос Питеру Паркеру подарит Хадсон Темз, который уже озвучивает Паука в нескольких проектах. Также героев озвучат:

  • Сорвиголова — Чарли Кокс;
  • Норман Озборн — Колман Доминго;
  • Доктор Октавиус — Хью Дэнси;
  • Тетя Мэй — Кари Уолгрен;
  • Бентли Уитман — Пол Томпкинс;
  • Лонни Линкольн — Юджин Бирд;
  • Гарри Озборн — Зино Робинсон;
  • Нико Минору — Грейс Сонг;
  • Кингпин — Винсент Д’Онофрио.

Интересные факты

  1. Анимация нового мультсериала отсылает к ранним комиксам The Amazing Spider-Man. Первые выпуски вышли более 60 лет назад — в августе 1962 года.
  2. Историю о Человеке-пауке придумал американский писатель и актер Стэн Ли, а вдохновила его на это обычная муха, которую он увидел на стене. Сперва он хотел назвать нового супергероя Человеком-москитом или Человеком-Мухой.
  3. Поклонники Человека-паука знают, что Питера Паркера воспитывают тетя Мэй и дядя Бэн. К ним мальчик попал после гибели родителей. В соответствии с комиксами, они работали на секретное агентство, которое во вселенной Marvel и противостоит инопланетным и сверхчеловеческим силам, угрожающим планете. Мэри и Ричард Паркеры разбились в авиакатастрофе.
  4. В фильмах Человека-паука играли три разных актера: в трех частях снялся Тоби Магуайр, еще в двух — Эндрю Гарфилд. Том Холланд сохраняет роль юного супергероя дольше всех: на данный момент он сыграл в шести фильмах Marvel. Ожидается, что Питер Паркер в его исполнении появится и в других картинах киновселенной.
  5. Британский актер Джуд Лоу пробовался на роль Питера Паркера в 2000 году, однако Человеком-пауком стал американец Тоби Магуайр. А Норманом Озборном мог стать Николас Кейдж или Джон Траволта, однако роль получил Уиллем Дефо.
  6. В комиксах Питеру Паркеру было 15 лет, когда его укусил радиоактивный паук и герой приобрел специфические суперспособности. В рамках киновселенной Marvel персонаж, которого играли и Тоби Магуайр, и Эндрю Гарфилд, был старше, его возраст — около 18 лет.
  7. IQ Питера Паркера — выше 250. В комиксах с возрастом он получает докторскую степень, становится миллиардером и создает компанию Parker Industries.
  8. В рамках концепции параллельных вселенных, которая действует в мире Marvel, существует более 1000 версий Человека-паука. С некоторыми из них зрителей знакомят в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» и мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».
  9. Супергерой выпускает биоразлагаемую паутину, которая исчезает за час. Несмотря на это, она очень прочная и может сдержать даже зеленого гиганта Халка.
  10. В 80-х фильм про Человека-паука хотел снять канадец Джеймс Кэмерон, создатель «Титаника», «Аватара» и «Терминатора». На роль Доктора Октавиуса он планировал пригласить культового «терминатора» Арнольда Шварценеггера, однако идею отвергли на раннем этапе.
Фильмы и сериалы
Терминатор
Аватар
Первый мститель: Противостояние
Человек-Паук: Через вселенные
Тихоокеанский рубеж
Титаник
Годзилла
Пол Томпкинс
Хью Дэнси
Колман Доминго
Кевин Файги
Стив Дитко
Чарли Кокс
Тоби Магуайр
Джон Траволта
Уиллем Дефо
Стэн Ли
Эндрю Гарфилд
Николас Кейдж
Тони Старк
Винсент Д'онофрио
Арнольд Шварценеггер
Джеймс Кэмерон
Джуд Лоу