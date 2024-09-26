«Человек-паук: первый год»: что известно о новом мультсериале?

В этом году на экраны выходит многосерийный мультфильм о дружелюбном соседе Человеке-пауке. Проект расскажет о жизни Питера Паркера и его превращении в супергероя в рамках кинематографической вселенной Marvel. При этом все события будут разворачиваться в альтернативной временной линии. «Лента.ру» рассказывает, что известно о первом сезоне мультипликационного сериала «Человек-паук: первый год».

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«Человек-паук: первый год»: главное

Оригинальное название: Spider-Man: Freshman Year

Spider-Man: Freshman Year Год выхода: 2024

2024 Страна: США

США Жанры: фантастика, боевик, приключения, комедия, драма

фантастика, боевик, приключения, комедия, драма Платформа: Disney+

Disney+ Сценаристы: Стив Дитко, Стэн Ли, Джефф Траммелл

Стив Дитко, Стэн Ли, Джефф Траммелл Продюсеры: Джефф Траммелл, Брэд Виндербаум, Кевин Файги

Дата выхода

Создание нового мультсериала о приключениях Человека-паука анонсировали еще в 2021 году, а презентация нового мультсериала состоялась в 2022-м. Однако о том, когда именно мультсериал можно будет посмотреть, сообщили лишь в октябре 2023 года.

2 ноября 2024 года «Человек-паук: первый год» выйдет на Disney+.

Еще до премьеры первых серий мультсериал продлили на второй сезон. Ожидается, что он тоже выйдет в 2024 году и получит название «Второй курс».

Сюжет

Человек-паук стал частью киновселенной Marvel в 2016 году, когда английский актер Том Холланд исполнил роль Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние». При этом зрителю не рассказали о жизни подростка до встречи с супергероем Тони Старком (Железным Человеком), который стал его наставником. Также зрителям почти не показали Питера в его первом, еще самодельном костюме: довольно быстро он получил от Старка более продвинутую экипировку для борьбы с преступниками.

В новом мультсериале это исправят: там расскажут, как герой жил до встречи с Железным Человеком, а также покажут его первый паучий костюм.

Облачение Человека-паука состоит из спортивных штанов, кроссовок, очков, синего свитшота и красной майки, наколенников и громоздких устройств для стрельбы паутиной. Логотип паука традиционно будет на груди.

По словам главы стриминга Disney+ Брэда Уиндербаума, события «Первого года» не расходятся с оригинальной вселенной до того момента, когда Питер заходит домой, где его ждет Тони Старк, чтобы предложить ему стажировку и отвезти в Берлин.

«Но из-за того, что в мультивселенной происходят новые случайные события, его там ждет не Тони Старк. И это направляет его жизнь по неожиданной траектории, которая сталкивает его со многими удивительными персонажами вселенной Marvel», — рассказал Уиндербаум.

Неизвестно, появится ли Железный Человек во вселенной «Первого года».

В мультсериале наставником Паркера становится антагонист Норман Озборн — основатель корпорации «Озкорп», который в оригинальной вселенной под действием экспериментальной формулы превратился в Зеленого Гоблина и пытался уничтожить Человека-паука. Судя по всему, именно он будет тем, кто поможет Питеру создать более современный костюм.

Сам подросток тем временем будет пытаться балансировать между тайной карьерой супергероя и жизнью обычного школьника.

Персонажи

Пока неизвестно, появятся ли в «Первом годе» персонажи Нед и Эм-Джей, с которыми дружит Человек-паук из оригинальной вселенной. Однако мультсериал покажет новых персонажей. О них известно из комиксов Marvel:

Гарри Озборн — сын Нормана Озборна, друг и одноклассник Питера Паркера;

— сын Нормана Озборна, друг и одноклассник Питера Паркера; Нико Минору — волшебница, которая пытается искупить злодеяния своих родителей;

— волшебница, которая пытается искупить злодеяния своих родителей; Амадей Чо — юный гений, который со временем превратится в монстра Халка;

— юный гений, который со временем превратится в монстра Халка; Лонни Линкольн — получил суперспособности из-за попавшего в его кровь газа;

— получил суперспособности из-за попавшего в его кровь газа; Перл Панган — мутант, в результате несчастного случая во время экспериментов получила возможность управлять водой;

— мутант, в результате несчастного случая во время экспериментов получила возможность управлять водой; Жанна «Джин» Фуко — дочь злодея Таскмастера, умеет предугадывать поведение других.

Появятся и супергерои: Доктор Стрэндж и Сорвиголова. Уже известно, что последнего озвучит актер Чарли Кокс, который сыграл роль Сорвиголовы в одноименном сериале.

Зрителям покажут и различных злодеев. Одни из них известны по комиксам, другие — по фильмам Marvel. В их числе:

Скорпион — получил суперсилы в ходе облучения, пытаясь приобрести силы скорпиона для победы над Человеком-пауком. Но эксперимент пошел не так, и чужеродная ДНК вызвала у персонажа безумие.

— получил суперсилы в ходе облучения, пытаясь приобрести силы скорпиона для победы над Человеком-пауком. Но эксперимент пошел не так, и чужеродная ДНК вызвала у персонажа безумие. Хамелеон — может полностью скопировать манеры и голос другого, а с помощью специального пояса — и внешность.

— может полностью скопировать манеры и голос другого, а с помощью специального пояса — и внешность. Носорог — получил суперсилу и суперскорость в ходе эксперимента, который внедрил в его кожу супергеройский полимер.

— получил суперсилу и суперскорость в ходе эксперимента, который внедрил в его кожу супергеройский полимер. Демон скорости — в ходе воздействия химикатов получил огромную скорость, сверхчеловеческие рефлексы и выносливость. Умеет бегать по воде и стенам и создавать циклоны, двигаясь по кругу.

— в ходе воздействия химикатов получил огромную скорость, сверхчеловеческие рефлексы и выносливость. Умеет бегать по воде и стенам и создавать циклоны, двигаясь по кругу. Доктор Октавиус — высокоинтеллектуальный ученый, носит на спине четыре механических щупальца, которыми он может управлять разумом.

— высокоинтеллектуальный ученый, носит на спине четыре механических щупальца, которыми он может управлять разумом. Тарантул — клон Питера Паркера, которого создал Доктор Октавиус. Внешне напоминает паука больше, чем человека — у него шесть рук, паучьи волосы по телу и черные глаза.

Также появится Бентли Уитман: в комиксах он известен как злодей по имени Волшебник, однако, по словам создателей, в «Первом годе» его персонаж будет сильно отличаться. Зрителям представят и новую версию тети Мэй и врага Человека-Паука Кингпина, а также других персонажей, о которых создатели пока не говорили.

Производство

Созданием мультфильма занимается студия Polygon Pictures, которая ранее выпустила анимационные шоу по миру «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа». Дизайн персонажей принадлежит художнику комиксов Леонардо Ромеро.

Актер Том Холланд не будет озвучивать мультипликационную версию Человека-паука. Вместо него свой голос Питеру Паркеру подарит Хадсон Темз, который уже озвучивает Паука в нескольких проектах. Также героев озвучат:

Сорвиголова — Чарли Кокс;

Норман Озборн — Колман Доминго;

Доктор Октавиус — Хью Дэнси;

Тетя Мэй — Кари Уолгрен;

Бентли Уитман — Пол Томпкинс;

Лонни Линкольн — Юджин Бирд;

Гарри Озборн — Зино Робинсон;

Нико Минору — Грейс Сонг;

Кингпин — Винсент Д’Онофрио.

Интересные факты