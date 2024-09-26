Состоялась премьера сериала по «Последнему богатырю»

Первые две серии сериала "Последний богатырь. Наследие" показали в московском киноцентре "Октябрь". Премьера продолжения сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко прошла сразу в нескольких залах киноцентра.

© Постер

В показе принял участие режиссер сериала Антон Маслов, который презентовал проект ранее на фестивале "Новый сезон". Премьерный показ посетили большое количество гостей, в том числе съемочная группа, работавшая над сериалом, сам режиссер, исполнители главных ролей Виктор Хориняк, Игорь Зайцев, Арина Рожкова, Олег Чугунов и Эвелина Мазурина, а также Виктор Сухоруков, Ирина Туманцева, Екатерина Кабак, Владислав Ветров, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Гарик Харламов и другие.

"Конечно, я очень рада оказаться на премьере. Я обожаю сказки. И мы с вами здесь встретимся через несколько дней - 2 октября - на премьере нашего анимационного фильма, который называется "Формула воды". <…> Всегда большая честь - исполнять фантастического персонажа. Это всегда интересно. Сегодня мы хотим вдоволь посмеяться, окунуться в атмосферу русского духа, антуража, костюмов", - поделилась с журналистами Бледанс.

Катя Лель в беседе с прессой назвала трилогию фантастической и отметила, что ждет продолжения в виде сериала.

"Мне кажется, все сказки берутся из жизни. Нужно читать все между строк. Борьба Света и Тьмы. Кроме того, любовь - это вечная история, благодаря которой мы все живем в этой Вселенной. Столько эффектов в этом сериале - это просто потрясающе. Это кино - это супер достижение", - призналась она, добавив, что ее любимым героем давно стал богатырь Иван.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start этой осенью. Героев сказок в проекте играют Александр Лыков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Татьяна Догилева и другие.

Действие в сериальном продолжении разворачивается спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний богатырь: посланник тьмы". Съемки проекта шли четыре года, а работа над компьютерной графикой в сериале заняла 350 тыс. часов. Всего в проекте появятся 10 Full CG персонажей.

В сериале к своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров. В роли Соловья-разбойника к проекту присоединился Александр Лыков, в роли Зеркальца - Татьяна Догилева, в роли молодой Бабы Яги - Юлия Пересильд, а в роли повзрослевшей Василисы - Александра Урсуляк.

Сюжет

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50 лет, есть две дочери: старшая - богатырка Марья и младшая - начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое - в Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в самом городе.

Первая часть трилогии "Последний богатырь", основанной на материале русских народных сказок и былин, вышла на экраны 26 октября 2017 года, ее премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия". Второй фильм получил название "Последний богатырь: корень зла", он собрал более 2,1 млрд рублей в прокате. Третий - "Последний богатырь: посланник тьмы" - получил свыше 2,2 млрд рублей. Режиссером всех трех фильмов стал Дмитрий Дьяченко.