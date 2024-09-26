$92.39-0.47103.48+0.07
Войти в почту

В Москве состоялась премьера сериала по "Последнему богатырю"

Первые две серии сериала "Последний богатырь. Наследие" показали в московском киноцентре "Октябрь". Премьера продолжения сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко прошла сразу в нескольких залах киноцентра.

Состоялась премьера сериала по «Последнему богатырю»
© Постер

В показе принял участие режиссер сериала Антон Маслов, который презентовал проект ранее на фестивале "Новый сезон". Премьерный показ посетили большое количество гостей, в том числе съемочная группа, работавшая над сериалом, сам режиссер, исполнители главных ролей Виктор Хориняк, Игорь Зайцев, Арина Рожкова, Олег Чугунов и Эвелина Мазурина, а также Виктор Сухоруков, Ирина Туманцева, Екатерина Кабак, Владислав Ветров, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Гарик Харламов и другие.

"Конечно, я очень рада оказаться на премьере. Я обожаю сказки. И мы с вами здесь встретимся через несколько дней - 2 октября - на премьере нашего анимационного фильма, который называется "Формула воды". <…> Всегда большая честь - исполнять фантастического персонажа. Это всегда интересно. Сегодня мы хотим вдоволь посмеяться, окунуться в атмосферу русского духа, антуража, костюмов", - поделилась с журналистами Бледанс.

Катя Лель в беседе с прессой назвала трилогию фантастической и отметила, что ждет продолжения в виде сериала.

"Мне кажется, все сказки берутся из жизни. Нужно читать все между строк. Борьба Света и Тьмы. Кроме того, любовь - это вечная история, благодаря которой мы все живем в этой Вселенной. Столько эффектов в этом сериале - это просто потрясающе. Это кино - это супер достижение", - призналась она, добавив, что ее любимым героем давно стал богатырь Иван.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start этой осенью. Героев сказок в проекте играют Александр Лыков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Татьяна Догилева и другие.

Действие в сериальном продолжении разворачивается спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний богатырь: посланник тьмы". Съемки проекта шли четыре года, а работа над компьютерной графикой в сериале заняла 350 тыс. часов. Всего в проекте появятся 10 Full CG персонажей.

В сериале к своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров. В роли Соловья-разбойника к проекту присоединился Александр Лыков, в роли Зеркальца - Татьяна Догилева, в роли молодой Бабы Яги - Юлия Пересильд, а в роли повзрослевшей Василисы - Александра Урсуляк.

Сюжет

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50 лет, есть две дочери: старшая - богатырка Марья и младшая - начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое - в Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в самом городе.

Первая часть трилогии "Последний богатырь", основанной на материале русских народных сказок и былин, вышла на экраны 26 октября 2017 года, ее премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия". Второй фильм получил название "Последний богатырь: корень зла", он собрал более 2,1 млрд рублей в прокате. Третий - "Последний богатырь: посланник тьмы" - получил свыше 2,2 млрд рублей. Режиссером всех трех фильмов стал Дмитрий Дьяченко.

Фильмы и сериалы
Последний богатырь
Эвелина Мазурина
Арина Рожкова
Никита Кологривый
Антон Маслов
Олег Чугунов
Екатерина Кабак
Кирилл Зайцев
Виктор Хориняк
Игорь Зайцев
Владислав Ветров
Татьяна Догилева
Александра Урсуляк
Гарик Харламов
Александр Лыков
Дмитрий Дьяченко
Юлия Пересильд
Катя Лель
Елена Яковлева
Эвелина Бледанс
Виктор Сухоруков