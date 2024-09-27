Посещаемость российских кинотеатров не растет

Если в доковидное время за первую неделю сентября российские кинотеатры могли собрать минимум миллиард, то сейчас сборы составили около 263 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Годом ранее касса была примерно на том же уровне — 260 млн рублей. И это при том, что теперь в кинозалах демонстрируется больше зарубежных, чем российских лент.

Посещаемость кинотеатров не растет. И этому у экспертов есть простое объяснение: чтобы был зритель, нужен контент. Причем такой, который бы мог привлечь внимание. Отечественных картин в начале сентября вышло не то чтобы много, а вот зарубежного кино по сравнению с прошлым годом стало больше. На данный момент восемь картин из топ-12 — иностранного производства, но их сборы не превысили и 68 млн рублей. Но и это объясняется просто: рекламной кампании у них практически нет.

О ситуации в отрасли рассказывает член Ассоциации владельцев кинотеатров России и владелец компании «Люмен», которая управляет шестью кинотеатрами в нескольких российских городах, Павел Поникаровский:

Павел Поникаровский член Ассоциации владельцев кинотеатров России и владелец компании «Люмен» «Сентябрь испокон веков — очень слабый месяц. Это связано в первую очередь с отсутствием как зарубежного, так и отечественного контента. Несмотря на то, что наше государство троекратно увеличило бюджет Фонда кино, циклы производства фильмов достаточно большие. Где-то через полгода будут выходить фильмы, которые были заложены в эпоху больших государственных денег, которые должны создать много новых хороших фильмов. Ждем этого события. Я думаю, что ситуация будет в этом плане улучшаться, но не так быстро, как бы многим хотелось».

По словам экспертов, ситуация может измениться уже в октябре — выйдет больше отечественных лент. А еще больше кинотеатры заработают традиционно к Новому году: за праздничные дни выручка увеличивается в три-четыре раза.

А пока кинозалы эту тяжелую для них ситуацию компенсируют повышением стоимости на билеты. Так, в августе, по данным РБК, средняя цена превысила 400 рублей, обновив рекорд 2015 года. И, по оценке участников рынка, к концу года она может дойти до 500 рублей.

По мнению главного редактора портала «Зумфильм» Александра Голубчикова, отечественному кино не хватает жанрового разнообразия и регулярности:

Александр Голубчиков главный редактор портала «Зумфильм»«Нужно больше семейного, детского кино. Кроме этого, должен быть регулярный поток среднебюджетного кино, который бы поддерживал интерес у публики. Если мы будем выдавать контент в кинотеатры начиная с конца октября, большие многобюджетные фильмы, а в промежутке ничего не будет, в этом случае зритель отучится ходить в кинотеатры. Если мы посмотрим на то, какой контент нам предлагают зарубежные фильмы, там и исторические драмы, и хорроры. Жанровое разнообразие — это то, чего нашему кино не хватает».

В «Бюллетене кинопрокатчика» отмечают, что с начала этого года вышло 368 иностранных релизов и только 112 — российского производства. При этом по сборам отечественное кино опережает зарубежное: больше 21 млрд рублей с начала года против 8,6 млрд.

Из западных картин — в прокате боди-хоррор «Субстанция» о погоне за ускользающей молодостью и ее последствиях, хит во Франции — драма «Граф Монте-Кристо», а также фантастика «Последний день земли» о том, как океаны смещаются, высохшее дно обнажает монстров, а люди вынуждены сражаться за выживание с ними и друг с другом. Продолжает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова:

Лариса Малюкова кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» «Фильм «Холли» — пейзаж подростковой поры. Про девочку, обладающую даром предвидения и при этом способную помогать людям, и про то, что получается из взаимодействия с этой девочкой у горожан этого маленького беспокойного городка. Буквально на днях выходит любопытная семейная драма в нашем прокате — «Жизнь», хотя он называется «Умирание» в оригинале. Об одной, как писал Толстой, неблагополучной семье, которая несчастлива очень по-своему, с темой, что музыка способна удержать нас в шаткие минуты. Вышел фильм «Мой Марчелло» с Кьярой Мастроянни, которая решает жить жизнью своего отца. Она буквально надевает мужской костюм, превращается в Мастроянни».

Что же касается российского кино, то с 26 сентября в прокате комедия «Беляковы в отпуске», которая может занять лидерство в российском прокате, и исторический боевик «9 секунд» о матросе из Забайкалья, который спас 350 человек во время пожара на эсминце.