Светлаков пригласил на премьеру комедии «Беляковы в отпуске»

На экраны кинотеатров вышел фильм «Беляковы в отпуске» (16+) — комедия о семье из Таганрога, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: номера отеля оказались оплаченными… на следующий год.

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Премьера картины состоялась вечером 24 сентября в Москве. Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки, которая также является продюсером комедии, назвала фильм «Беляковы в отпуске» одной из самых добрых комедий 2024 года:

«В этой комедии передан дух русского человека: вижу цель — не вижу преград… Вы получите удовольствие, где-то будете смеяться, а где-то даже заплачете. Себя узнаете, 100%, особенно в Турции».

По сюжету, в отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет. Беляковы не могут признаться в своём провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты и уже запутались в своем вранье… Но никаких сполейров от нас не будет!

Одну из главных ролей в фильме сыграл Сергей Светлаков. Он также выступил сценаристом и продюсером комедии. На премьере шоумен обратился к нижегородцам: