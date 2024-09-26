Список рекомендованных к семейному просмотру фильмов дополнят

Работа над списком рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов еще не закончена, в него добавят больше современных картин. Об этом рассказала ТАСС первый проректор Московского педагогического государственного университета, директор центра "Философия образования" при вузе Наталья Склярова.

По словам Скляровой, работа над списком началась несколько месяцев назад и еще не закончена. Для отбора лучших кинематографических произведений были выработаны критерии, в основе которых в том числе указы президента РФ о стратегии нацбезопасности и об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Данные фильмы способствуют становлению гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соответствуют возрасту обучающихся. Список находится в стадии формирования, он будет наполняться художественными, документальными, анимационными фильмами, соответствующими данным критериям, в том числе и современными произведениями", - сказала она.

Первый проректор МПГУ добавила, что зарубежные фильмы тоже могут быть включены в перечень при соответствии обозначенным критериям и наличии общественного запроса. Что касается методического сопровождения фильмов, Склярова заметила, что современный родитель занимает активную жизненную позицию, уделяет большое внимание воспитанию своих детей и, скорее всего, самостоятельно справится с этой задачей.

"Но если появится родительская потребность, то профессиональное сообщество не останется в стороне", - уточнила она.

Директор центра "Философия образования" добавила, что в обсуждении списка принимают участие представители ВГИК, Союза кинематографистов России, Мосфильма, профильных министерств, родительской общественности, известные киноактеры и другие.

Кино с маркировкой 18+

Говоря о том, нужно ли убирать из списка фильмы с маркировкой 18+ с учетом того, что они рассчитаны на семейный просмотр, Склярова отметила, что экспертное сообщество пока не пришло к единому мнению по этому вопросу.

"Понятно, что маркировка 18+ отсекает очень много важных фильмов о Великой Отечественной войне, которые способствуют формированию ценностей детей и подростков. Но такие фильмы в списке должны быть, иная точка зрения выглядела бы странно, тем более в преддверии 80-летия Великой Победы", - заметила она.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что первый проект списка рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру фильмов был подготовлен центром "Философия образования" при МПГУ. Он состоит из 191 картины, 181 из них снята в СССР.