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Список рекомендованных к семейному просмотру фильмов дополнят

Работа над списком рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов еще не закончена, в него добавят больше современных картин. Об этом рассказала ТАСС первый проректор Московского педагогического государственного университета, директор центра "Философия образования" при вузе Наталья Склярова.

Список рекомендованных к семейному просмотру фильмов дополнят
© globallookpress.com

По словам Скляровой, работа над списком началась несколько месяцев назад и еще не закончена. Для отбора лучших кинематографических произведений были выработаны критерии, в основе которых в том числе указы президента РФ о стратегии нацбезопасности и об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Данные фильмы способствуют становлению гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соответствуют возрасту обучающихся. Список находится в стадии формирования, он будет наполняться художественными, документальными, анимационными фильмами, соответствующими данным критериям, в том числе и современными произведениями", - сказала она.

Первый проректор МПГУ добавила, что зарубежные фильмы тоже могут быть включены в перечень при соответствии обозначенным критериям и наличии общественного запроса. Что касается методического сопровождения фильмов, Склярова заметила, что современный родитель занимает активную жизненную позицию, уделяет большое внимание воспитанию своих детей и, скорее всего, самостоятельно справится с этой задачей.

"Но если появится родительская потребность, то профессиональное сообщество не останется в стороне", - уточнила она.

Директор центра "Философия образования" добавила, что в обсуждении списка принимают участие представители ВГИК, Союза кинематографистов России, Мосфильма, профильных министерств, родительской общественности, известные киноактеры и другие.

Кино с маркировкой 18+

Говоря о том, нужно ли убирать из списка фильмы с маркировкой 18+ с учетом того, что они рассчитаны на семейный просмотр, Склярова отметила, что экспертное сообщество пока не пришло к единому мнению по этому вопросу.

"Понятно, что маркировка 18+ отсекает очень много важных фильмов о Великой Отечественной войне, которые способствуют формированию ценностей детей и подростков. Но такие фильмы в списке должны быть, иная точка зрения выглядела бы странно, тем более в преддверии 80-летия Великой Победы", - заметила она.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что первый проект списка рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру фильмов был подготовлен центром "Философия образования" при МПГУ. Он состоит из 191 картины, 181 из них снята в СССР.

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