Звезда «Бешеных псов» Тим Рот сыграет в фильме по «Острым козырькам»

По данным издания Deadline, к актёрскому составу фильма по «Острым козырькам» присоединился Тим Рот. Актёр известен по фильмам «Бешеные псы», «Легенда о пианисте», «Невероятный Халк» и другим проектам.

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Подробности роли Рота держатся в секрете, так же как роли Ребекки Фергюсон и Барри Кеогана, которые тоже сыграют в фильме.

К роли Томаса Шелби в картине вернётся Киллиан Мёрфи, сыгравший персонажа в сериале «Острые козырьки». Действие будущей картины развернётся в разгар Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Сейчас Netflix работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.