Сериал о героях донского подполья представят в 2025 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера военно-исторической драмы "Таганрог" о подвиге молодежи донского подполья в годы Великой Отечественной войны запланирована в 2025 году, 28 сентября съемки картины начнутся в Ростовской области, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа".

"В Таганроге стартуют съемки сериала о героях донского подполья 1941-1943 годов. Художественная картина создается в рамках проекта "Без срока давности" и повествует о бессмертном подвиге молодежи Таганрога, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Сериал будет состоять из восьми серий и планируется к показу в 2025 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier", - говорится в сообщении.

Съемки военно-исторической драмы начались в июле, проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 28 сентября "Газпром-медиа холдинг" совместно с кинокомпанией "Триикс медиа" при поддержке Института развития интернета приступят к работе над картиной в Таганроге. Планируется, что историческая линия сериала также будет перекликаться с современными событиями, связанными с проведением специальной военной операции.

Актерский состав картины насчитывает свыше 760 человек, большинство из них - артисты театров Ростова-на-Дону и Таганрога, исполняющие основные роли. К массовым сценам привлекут жителей региона, в том числе воспитанников областного отделения "Движения первых".

О сюжете

Сценарий сериала разработали на основе архивных документов о планах нацистской Германии по геноциду народов СССР. Консультантами выступили представители Российской академии наук, ученые, руководители общественных ветеранских организаций.

В центре сюжета - офицер госбезопасности Виктор Швец, который в 1941 году получает задание отправиться в Таганрог для разведки и организации подпольной работы. После приезда в город он устраивается в органы оккупационной власти нацистов под видом поволжского немца Густава Шварца. Благодаря его усилиям подпольное движение, состоявшее из одной ячейки, вырастет до сотен человек.