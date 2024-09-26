Кинокритик назвал пиар-ходом ремейк «Москва слезам не верит»

Режиссер Жора Крыжовников мог назвать свой сериал ремейком фильма «Москва слезам не верит» для пиара, предположил в разговоре с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что, судя по описанию сюжета, готовящийся проект — это не совсем переделка старой картины.

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Это достаточно обыгранный в мировой литературе сюжет — женщина, сделавшая сама себя. Почему этот фильм так и полюбили в Америке — это идеальная американская мечта (героиня Катя Тихомирова проходит путь от девушки-провинциалки, брошенной матери-одиночки до директора крупного завода и счастливой женщины. — NEWS.ru). Крыжовников мог для красного словца приплести [название] «Москва слезам не верит». Это может быть такой пиар-ход для привлечения внимания, — сказал Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что в сюжете нового сериала Крыжовникова главная героиня приезжает в Москву уже с маленьким ребенком, в то время как в фильме Владимира Меньшова Катя Тихомирова в столице забеременела от москвича Родиона-Рудольфа Рачкова, который ее бросил. Сходство с оригиналом весьма отдаленное, считает Шнейдеров.

Недавно телеканал СТС анонсировал начало съемок сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит» Жорой Крыжовниковым. До этого на Московской международной неделе кино режиссер рассказал, что работает над лентой о столице России и выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера проекта «Москва слезам не верит».

Ранее актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в ленте Владимира Меньшова, заявила NEWS.ru, что съемки ремейка фильма «Москва слезам не верит» — это преступление против зрителей, его все равно будут сравнивать с культовой лентой и сравнение будет не в пользу нового проекта.