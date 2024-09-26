Костромичей приглашают бесплатно посмотреть фильмы под открытым небом

Костромичей приглашают посмотреть фильм на свежем воздухе, узнал KOSTROMA.TODAY.

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Как сообщает «Дирекция парков», в парке «Берендеевка» продолжатся бесплатные кинопоказы. Как говорят, в прошлые выходные неожиданно много костромичей пришли посмотреть советскую классику, поэтому практику решили продолжать.

В грядущие выходные сцена снова превратится в кинотеатр.

Расписание фильмов:

27 сентября — «Дамы приглашают кавалеров»;

28 сентября — «Кин-дза-дза!»;

29 сентября — «Невероятные приключения итальянцев в России»

Начало фильмов ровно в 18 часов. Костромичам советуют одеваться потеплее, потому что вечерами начинает холодать.