Костромичей приглашают бесплатно посмотреть фильмы под открытым небом
Костромичей приглашают посмотреть фильм на свежем воздухе, узнал KOSTROMA.TODAY.
Как сообщает «Дирекция парков», в парке «Берендеевка» продолжатся бесплатные кинопоказы. Как говорят, в прошлые выходные неожиданно много костромичей пришли посмотреть советскую классику, поэтому практику решили продолжать.
В грядущие выходные сцена снова превратится в кинотеатр.
Расписание фильмов:
- 27 сентября — «Дамы приглашают кавалеров»;
- 28 сентября — «Кин-дза-дза!»;
- 29 сентября — «Невероятные приключения итальянцев в России»
Начало фильмов ровно в 18 часов. Костромичам советуют одеваться потеплее, потому что вечерами начинает холодать.