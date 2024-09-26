В «Москино» построили декорации для сериала про княгиню Ольгу

На территории кинопарка «Москино» появилось несколько декорационных площадок средневековых городов, создающих архитектурный ансамбль «Древнерусский город» площадью более 133,6 тысячи квадратных метров. Их построили для съемок сериала «Княгиня Ольга».

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Художественная картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе Великой княгини Ольги, первой правительницы Руси, принявшей христианство. Декорации позволяют погрузиться в атмосферу классического древнерусского градостроения IX–X веков. Строители удачно использовали разнообразный ландшафт территории кинопарка. Здесь есть мосты для въезда в город и холмы, на которых возведен воссозданный древний город, небольшие реки и лесные участки.

Кроме того, можно найти княжий двор и хоромы, конюшню, баню, землянки, крепостную стену, амбары, огороды и торговые ряды на городской площади. Для удобства съемочного процесса создана площадка для складирования материалов и парковка.

Кроме того, представлена атмосфера жизни хутора Искоростень — центра древлян, где правила княгиня Ольга. Здесь расположены ворота, княжий терем, землянки и полуземлянки, сараи и погреба, колодец, загоны для скота, амбар и капище. Кроме того, сделаны декорации города Выбуты (место рождения Ольги). Еще ряд сцен сериала снимут на природных площадках во Владимире и в Подмосковье, передает официальный сайт мэра Москвы.

Проект московского кинокластера уже назвали «российским Голливудом». Об этом «Авторадио» рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры столицы Алексей Фурсин.