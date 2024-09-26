Российские кинотеатры по-прежнему теряют деньги

Большая, по сравнению с прошлым годом, доля иностранных фильмов не помогла российским кинотеатрам нарастить выручку. К такому выводу пришла газета «Коммерсантъ» на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

За первую неделю осени выручка кинотеатров в России составила около 263 млн рублей, при этом в прошлом году в аналогичный период кинотеатры заработали 260 млн рублей.

«В целом посещаемость российских кинотеатров в июне — августе выросла с 19,7 млн человек в прошлом году до 20,2 млн в 2024-м. Участники рынка отмечали, что достичь результатов позволили преимущественно фильмы теневого проката, в частности, «Головоломка-2», «Дэдпул и Росомаха», — сообщает газета.

Причиной, почему кинотеатры не могут нарастить выручку, называют снижение посещаемости кинозалов. Также не помогает инфляция и рост стоимости билетов.

До этого доходы российских онлайн-кинотеатров за полгода выросли на 42%.