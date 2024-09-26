В Таганроге начнутся съемки новой исторической драмы

В Таганроге с 28 сентября начнутся съемки новой исторической драмы
С 28 сентября в Таганроге начнутся съемки одноименной исторической драмы. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев.
Кинокартина расскажет о молодежной подпольной организации, которая действовала в Таганроге во времена Великой Отечественной войны. Режиссер фильма – уроженец Ростовской области Армен Назикян. В съемках планируется задействовать 760 человек. В их числе – артисты театров Ростова и Таганрога, а также жители региона.
Для создания сценария были изучены архивные материалы. В кинокартине будут демонстрироваться уникальные образцы вооружения и техники, военная форма и предметы быта времен Великой Отечественной войны.
«Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями, связанными с проведением специальной военной операции. Уверен, что таганрожцы с нетерпением будут ждать выхода художественной картины на экраны», – рассказал Андрей Фатеев.