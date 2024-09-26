В Таганроге начнутся съемки новой исторической драмы

С 28 сентября в Таганроге начнутся съемки одноименной исторической драмы. Об этом сообщил глава города Андрей Фатеев.

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Кинокартина расскажет о молодежной подпольной организации, которая действовала в Таганроге во времена Великой Отечественной войны. Режиссер фильма – уроженец Ростовской области Армен Назикян. В съемках планируется задействовать 760 человек. В их числе – артисты театров Ростова и Таганрога, а также жители региона.

Для создания сценария были изучены архивные материалы. В кинокартине будут демонстрироваться уникальные образцы вооружения и техники, военная форма и предметы быта времен Великой Отечественной войны.