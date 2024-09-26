Индийский продюсер обвинил Netflix в неуплате ему более $5 млн

Кинопродюсер Вашу Бхагнани подал жалобу в полицию на стриминговый сервис Netflix, обвинив его в неуплате средств за показ спродюсированных им фильмов. Как сообщает телеканал NDTV, кинематографист считает, что сумма неуплаты превышает $5 млн.

По информации телеканала, продюсер заявил, что Netflix не выплатил ему положенных средств за права на демонстрацию трех его лент: "Герой № 1" (Hero No. 1, 1997 год), "Миссия "Ранигандж" (Mission Raniganj, 2023 год), и "Большой господин, маленький господин" (Bade Miyan Chote Miyan, 2024 год).

Бхагнани, владеющий продюсерской и дистрибьюторской фирмой Pooja Entertainment, требует с Netflix 473,7 млн рупий (порядка $5,6 млн). В ответ представитель Netflix в Индии отверг обвинения продюсера и заявил, что это Pooja Entertainment должна стриминговому сервису.

"У нас сформировалась прочная история партнерства с индийским творческим сообществом, и мы работаем с властями, чтобы разрешить этот спор", - приводит телеканал заявление Netflix.

Обвинения продюсера прозвучали на фоне серии скандалов, вспыхнувших в последнее время в Индии вокруг Netflix. На минувшей неделе бывший директор по бизнесу и юридическим вопросам Netflix в Индии Нандини Мехта, покинувшая должность в 2020 году, сообщила что подает в суд на Netflix из-за неправомерного, по ее мнению, увольнения, а также дискриминации по расовому и половому признакам.

9 сентября агентство Reuters сообщило, что информационное агентство ANI подало иск в суд против Netflix и продюсеров сериала "Рейс 814: угнать в Кандагар" (IC 814: The Kandahar Hijack). По его информации, ANI требует удалить четыре серии, поскольку в них был использован контент этого информационного агентства без разрешения. 2 сентября телеканал NDTV сообщил, что правительство Индии потребовало разъяснений от компании Netflix из-за замены имен террористов в этом сериале. Министерство информации республики вызвало руководителя отдела контента Netflix India Монику Шергилл для предоставления разъяснений на фоне обвинений в том, что новый сериал исказил факты о захвате самолета компании Indian Airlines и угоне его в Кандагар в 1999 году.