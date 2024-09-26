В Ижевске пройдет открытый показ удмуртского фильма

27 сентября в Ижевске пройдёт открытый показ удмуртского фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски», сообщили создатели картины.

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Сеанс пройдёт в Молодёжном центре на улице Софьи Ковалевской, 8 в Ижевске. Вход свободный по предварительной регистрации. Показ комедийного триллера в удмуртских реалиях начнётся в 17:00. После зрителям покажут тизеры новых удмуртских проектов, также пройдёт открытый диалог с режиссёром Дмитрием Могучевым.

Напомним, премьера фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски» прошла в феврале 2024 года. Работа произвела успех у аудитории.