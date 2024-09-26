В Твери назвали победителей фестиваля исторических фильмов «‎Киновече»

XVIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече", проходивший с 21 по 25 сентября, завершил свою работу. На торжественной церемонии закрытия в Тверском театре драмы были объявлены победители фестиваля, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"В столице Верхневолжья завершил работу XVIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече", который проходил пять дней на разных культурных площадках региона в Твери, Бежецке, Калязине, Кимрах, Ржеве, Торжке, Конаково, Удомле, селах Завидово и Тургиново. В Тверском театре драмы прошла пресс-конференция с подведением итогов мероприятия и состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что приз губернатора вручен режиссеру фильма "Командир" Тимуру Хвану, режиссер картины "Пять сыновей Марии" Павел Игнатов и продюсер фильма Татьяна Соколова получили специальный приз Российского военно-исторического общества.

Уточняется, что приз зрительских симпатий в серии документального кино получил продюсер фильм "Сии три" Александр Котелевский, в игровом кино - актриса фильма "Отряд светлячков" Анна Чурина.

Как сообщили в пресс-службе, по итогам онлайн-голосования за лучший исторический телесериал года победила работа "По зову сердца" режиссера, Народного артиста России Игоря Угольникова, а исполнитель главной роли в фильме "Там, где танцуют стерхи" Ньургун Бэчигэн завоевал сразу две награды - приз за лучшую мужскую роль и гран-при фестиваля.

"Приз "Легенда отечественного кино" получила народная артистка РФ, лауреат государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, художник Валентина Теличкина", - добавили там.

Также отмечается, что официальным фильмом закрытия фестиваля стала документальная киносъемка торжественных мероприятий в день открытия в Санкт-Петербурге первого заседания Государственного Совета и Государственной Думы первого созыва 27 апреля 1906 года из фонда Российского государственного архива кино.

"Это первая и единственная документальная киносъемка Государственного церемониала в Российской Империи, а также первая в истории отечественной кинематографии съемка в помещении и при искусственном освещении", - пояснили в пресс-службе.

О кинофестивале

Кинофестиваль "Киновече" во второй раз проходил в Тверской области. В конкурсную программу вошли 8 полнометражных лент, для зрителей были подготовлены различные программы, среди которых "Без срока давности" Александра Звягинцева - документальные фильмы-расследования фашистских преступлений времен Великой Отечественной войны, "Страна поэтов" - фильмы, посвященные Пушкину, поэтам-шестидесятникам, "Культурная дипломатия" - программа по случаю Года культуры России и Китая.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Тверской области, Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества и московской киностудии "Сагиттариус-Д". ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля. ТАСС в дни фестиваля организовал в Тверском академическом театре выставку фотографий из своего архива, посвященных русско-китайской дружбе - около 20 снимков представил отдел внешних коммуникаций ТАСС. Также на фестивале был показан фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС".