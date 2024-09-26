Состоялась премьера комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым

Сегодня в кинотеатрах России вышел фильм «Беляковы в отпуске». Главную роль в картине исполнил Сергей Светлаков, который играл Сергея Белякова в шоу «Наша Russia».

© Кадр из фильма

Лента рассказывает о семье Беляковых, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать.

Также в актёрский состав вошли Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев и другие.