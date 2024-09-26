В России вышел фильм-катастрофа «Последний день Земли»

26 сентября в кинотеатрах России состоялась официальная премьера фильма-катастрофы «Последний день Земли». Ленту можно посмотреть в привычном дубляже в большинстве киносетей страны.

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Сюжет фильма рассказывает о семье, которая во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Самая главная угроза — возвращение океана, который нахлынет с новой силой.

Главные роли сыграли Андреас Пичман, Эмили Декенн, Лиза Делама и Лукас Эбел. Режиссёром ленты выступил Фредерик Жарден.