Вышел новый трейлер мультсериала «Студия сновидений»

Не успела вторая часть«Головоломки» выйти на большие экраны и покорить весь мир (вы вообще видели, какие у неё сборы?), как зрителей уже ждёт продолжение. Правда, не полнометражное, а в духе студии Disney — коротенький мультсериал об одной из важнейших частей в голове главной героини мультфильма.

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Студия Pixar выпустила трейлер «Студии сновидений» («Dream Productions») — разбираемся, что там и чего ожидать от шоу.

О чём речь?

События в «Студиисновидений» происходят между первым и вторым мультфильмом, а место действия — киностудия, которая находится в голове Райли. Там, в отличие от Голливуда, мечты действительно сбываются — каждую ночь, вовремя и в рамках установленного бюджета. Её вы точно видели в сиквеле, а теперь можно будет заглянуть за кулисы киноснов. Главными героями станут два режиссёра, занимающиеся съёмкой сновидений.

Зрители увидят четыре серии, а к своим ролям вновь вернутся те же актёры озвучивания, что и в полнометражных мультфильмах.

«Студиясновидений» выйдет 11 декабря 2024 года на Disney+.