Что посмотреть в кинотеатрах в октябре

Октябрь обещает быть богатым на кинопремьеры. Вот несколько фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатре.

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3 октября на экраны выйдет комедийная драма с элементами триллера о молодом актере, который меняет внешность с помощью медицинских технологий, но не находит счастья в новой жизни. В главной роли Себастиан Стэн, сыгравший в фильме «Другой человек» (A Different Man).

(A Different Man). «Василиса и хранители времени» : семейное фэнтези от Павла Лунгина о добром волшебнике, который пытается уберечь свою внучку от злой колдуньи.

: семейное фэнтези от Павла Лунгина о добром волшебнике, который пытается уберечь свою внучку от злой колдуньи. Также, как отмечает РИАМО, на экранах в скором времени можно будет посмотреть продолжение ужастика о выживании в постапокалиптическом мире, где люди молчат, чтобы не привлечь внимание инфернальных твардей — «Тихое место: Азраэль» .

. «Говорит Земля!» : комедия о шахтере, который начинает слышать планету и понимает, что она недовольна человечеством.

: комедия о шахтере, который начинает слышать планету и понимает, что она недовольна человечеством. «Особенности национальной больницы» : продолжение культовой серии фильмов о русском национальном характере, на этот раз с участием немецкого волонтера.

: продолжение культовой серии фильмов о русском национальном характере, на этот раз с участием немецкого волонтера. «Руки Вверх!» : биографическая картина о становлении звездной группы «Руки Вверх!», с участием Сергея Жукова.

: биографическая картина о становлении звездной группы «Руки Вверх!», с участием Сергея Жукова. С 10 октября в кинотеатрах можно будет увидеть продолжение ужастика про клоуна маньяка — «Ужасающий 2» (Terrifier 3).

(Terrifier 3). А 17 октября — фильм американского режиссера Шона Байкера с российскими актерами, о любви стриптизерши и сына русского олигарха «Анора» .

. «Кореша»: спин–офф сериала «Макс» о друге главного героя.

Осень 2024 года обещает быть насыщенной для любителей сериалов. В это время ожидается множество премьер, которые привлекут внимание самых искушенных зрителей. Наиболее ожидаемые новинки года — в материале «Вечерней Москвы».