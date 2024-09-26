Что посмотреть в кинотеатрах в октябре
Октябрь обещает быть богатым на кинопремьеры. Вот несколько фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатре.
- 3 октября на экраны выйдет комедийная драма с элементами триллера о молодом актере, который меняет внешность с помощью медицинских технологий, но не находит счастья в новой жизни. В главной роли Себастиан Стэн, сыгравший в фильме «Другой человек» (A Different Man).
- «Василиса и хранители времени»: семейное фэнтези от Павла Лунгина о добром волшебнике, который пытается уберечь свою внучку от злой колдуньи.
- Также, как отмечает РИАМО, на экранах в скором времени можно будет посмотреть продолжение ужастика о выживании в постапокалиптическом мире, где люди молчат, чтобы не привлечь внимание инфернальных твардей — «Тихое место: Азраэль».
- «Говорит Земля!»: комедия о шахтере, который начинает слышать планету и понимает, что она недовольна человечеством.
- «Особенности национальной больницы»: продолжение культовой серии фильмов о русском национальном характере, на этот раз с участием немецкого волонтера.
- «Руки Вверх!»: биографическая картина о становлении звездной группы «Руки Вверх!», с участием Сергея Жукова.
- С 10 октября в кинотеатрах можно будет увидеть продолжение ужастика про клоуна маньяка — «Ужасающий 2» (Terrifier 3).
- А 17 октября — фильм американского режиссера Шона Байкера с российскими актерами, о любви стриптизерши и сына русского олигарха «Анора».
- «Кореша»: спин–офф сериала «Макс» о друге главного героя.
Осень 2024 года обещает быть насыщенной для любителей сериалов. В это время ожидается множество премьер, которые привлекут внимание самых искушенных зрителей. Наиболее ожидаемые новинки года — в материале «Вечерней Москвы».