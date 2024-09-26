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Что посмотреть в кинотеатрах в октябре

Октябрь обещает быть богатым на кинопремьеры. Вот несколько фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатре.

Что посмотреть в кинотеатрах в октябре
© Вечерняя Москва
  • 3 октября на экраны выйдет комедийная драма с элементами триллера о молодом актере, который меняет внешность с помощью медицинских технологий, но не находит счастья в новой жизни. В главной роли Себастиан Стэн, сыгравший в фильме «Другой человек» (A Different Man).
  • «Василиса и хранители времени»: семейное фэнтези от Павла Лунгина о добром волшебнике, который пытается уберечь свою внучку от злой колдуньи.
  • Также, как отмечает РИАМО, на экранах в скором времени можно будет посмотреть продолжение ужастика о выживании в постапокалиптическом мире, где люди молчат, чтобы не привлечь внимание инфернальных твардей — «Тихое место: Азраэль».
  • «Говорит Земля!»: комедия о шахтере, который начинает слышать планету и понимает, что она недовольна человечеством.
  • «Особенности национальной больницы»: продолжение культовой серии фильмов о русском национальном характере, на этот раз с участием немецкого волонтера.
  • «Руки Вверх!»: биографическая картина о становлении звездной группы «Руки Вверх!», с участием Сергея Жукова.
  • С 10 октября в кинотеатрах можно будет увидеть продолжение ужастика про клоуна маньяка — «Ужасающий 2» (Terrifier 3).
  • А 17 октября — фильм американского режиссера Шона Байкера с российскими актерами, о любви стриптизерши и сына русского олигарха «Анора».
  • «Кореша»: спин–офф сериала «Макс» о друге главного героя.

Осень 2024 года обещает быть насыщенной для любителей сериалов. В это время ожидается множество премьер, которые привлекут внимание самых искушенных зрителей. Наиболее ожидаемые новинки года — в материале «Вечерней Москвы».

Фильмы и сериалы
Макс
Себастиан Стэн
Павел Лунгин
Сергей Жуков