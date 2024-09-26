Дата выхода и сюжет сериала «Прометей»

В 2024 году на «Кинопоиске» выйдет сериал «Прометей» — фантастический триллер о расследовании загадочного дела. В центре сюжета — внезапно найденный самолет, который на протяжении двадцати шести лет считался бесследно исчезнувшим. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета сериала, рассказывает о его актерском составе и том, когда состоится премьера «Прометея».

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«Прометей»: главное о сериале

Жанр: фантастика, детектив, триллер

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Максим Свешников

Производство: кинокомпания «Централ Партнершип» и продюсерский центр «ГОРАД»

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 45 минут

Когда выйдет: 2024 год

Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD»

В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Филипп Янковский и Любовь Аксенова

Когда выйдет

Изначально СМИ сообщали, что сериал «Прометей» выйдет в 2022 году. Позже появилась информация, что его премьера запланирована на 2023 год.

В итоге первую серию эксклюзивно показали на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), который прошел в апреле 2024 года. Тогда же стало известно, что премьера сериала состоится уже в 2024-м — это подтвердил и опубликованный 16 июня постер.

Премьера сериала «Прометей» состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не анонсирована

Кинокритик Павел Воронков, который посетил премьерный показ сериала на ММКФ, сообщил, что «Прометей» можно будет посмотреть уже во втором квартале 2024 года.

19 сентября 2024 года на презентации проектов «Кинопоиска» представили первый трейлер сериала. Точную дату выхода не анонсировали, но подтвердили — релиз точно состоится до конца 2024-го.

Сериал «Прометей» будет состоять из восьми 45-минутных серий

Сюжет

В 1998 году гражданский самолет вылетел по маршруту Барнаул — Москва. Спустя двадцать минут рейс номер 218 пропал с радаров, и больше о нем ничего не слышали.

Спустя двадцать шесть лет воздушное судно все же удается отыскать. Оно находится на Алтае и выглядит абсолютно неповрежденным. При этом на борту нет ни одного пассажира, но чай в кабине пилота почему-то не успел остыть.

Расследованием дела занимается Владимир Шапошников (Филипп Янковский) — влиятельный человек, долгое время проработавший в силовых структурах. Для этого он обращается за помощью к независимой журналистке Анне (Любовь Аксенова). Вместе с Анной над разгадкой тайны будут работать ее друзья — преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор-технарь Никита (Александр Алябьев).

Героям предстоит узнать, что же произошло с самолетом, а Анне — разобраться, почему Шапошников привлек к расследованию именно ее и как с этим загадочным делом связана ее семья.

Создатели

Созданием «Прометея» занимается «Централ Партнершип» — один из крупнейших дистрибьюторов фильмов на отечественном кинорынке. Над шоу также работает продюсерский центр «ГОРАД», среди проектов которого — фильмы «8 первых свиданий», «8 новых свиданий» и «Адам и Ева».

Кстати, «Прометей» стал первым сериалом собственного производства «Централ Партнершип», которая до этого занималась только продюсированием шоу.

Генеральный директор компании Вадим Верещагин охарактеризовал проект как «зрелищный фантастический триллер» и пообещал, что у этого захватывающего сериала будет необычная концепция.

Верещагин дополнительно отметил, что созданием «Прометея» занимается очень талантливая съемочная команда.

Режиссер и один из авторов сценария — Максим Свешников. До этого он работал над такими проектами как «257 причин, чтобы жить», «Контейнер» и «Плейлист волонтера». Вместе с Максим над сценарием «Прометея» работал его старший брат Вадим («Мастодонт», «Яга и книга заклинаний»).

Пост оператора занял Илья Авербах, а за музыкальное оформление отвечал Максим Кузнечиков — оба уже работали с Максимом Свешниковым над «Плейлистом волонтера».

Производство

Первые новости о «Прометее» появились весной 2022 года. 16 мая стало известно, что стартовали съемки сериала, тогда же был раскрыт каст грядущего проекта.

Свое нынешнее название «Прометей» получил только в апреле 2024 года — его изменили за день до премьерного показа на ММКФ.

Рабочее название сериала — «Проект “Прометей”»

В июне 2024-го шоу обзавелось новым промофото и показало, как будут выглядеть основные действующие лица. Интересно, что создатели сериала оставили на постере загадку для самых внимательных зрителей.

В блокноте, который держит в руках героиня Любови Аксеновой, записан телефонный номер +7-385-225-20-65. Это реально существующий номер, по которому можно позвонить — если это сделать, то в телефонной трубке начнет воспроизводиться заранее записанное сообщение.

На пятнадцатисекундном аудио можно разобрать несколько фраз, которые прерываются сильными помехами — это запись черного ящика того самого самолета, который по сюжету без вести пропал в 1988 году.

Рули не работают. Теряем гидравлику. Двигатель отключился, обороты падают… фрагмент записи с черного ящика пропавшего самолета

В конце сообщения низкий мужской голос дважды отдает приказ: «Выводите людей», после чего аудио обрывается.

Неизвестно, будут ли герои «Прометея» воспроизводить эту запись в самом сериале. Актер Дмитрий Чеботарев назвал телефонный номер пасхалкой для тех, кто ждет выхода шоу.

Актерский состав

Основной каст проекта стал известен еще в 2022 году. «Что ни фамилия в группе — лучшие представители киноиндустрии», — так об актерском составе Андрей Радько.

Кто сыграет в сериале «Прометей»

Филипп Янковский («Контейнер») — Владимир Шапошников, влиятельный и загадочный бизнесмен, в прошлом — сотрудник спецслужб. Руководит расследованием дела о пропавшем самолете

Любовь Аксенова («Почка») — Анна, независимая журналистка, которая до этого занималась расследованием коррупционных схем;

Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор») — Вадим, преподаватель физики и близкий друг Анны;

Александр Алябьев («Карамора») — Никита, оператор дронов, который отлично разбирается в технике;

Игорь Гордин («Вызов») — отец Анны;

Виктория Федорова («Триггер») — мать Анны, которая проходит лечение в психиатрической больнице;

Кристина Спиридонова («Стюардесса») — жена Владимира Шапошникова.

Любовь Аксенова уже играла похожую роль до этого — в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Игра» она исполнила роль бескомпромиссной журналистки Юлии Пчелкиной. Кстати, вместе с Аксеновой во франшизе «Майор Гром» играл и Дмитрий Чеботарев.

Помимо этого, в касте «Прометея» заявлены Антон Лунин («Чемпион мира»), Владимир Виноградов («Жили-были»), Игорь Черневич («Мы из будущего»), Елена Ербакова («Беспринципные») и другие.