Вышел трейлер "Грешников" режиссера "Черной пантеры" с Майклом Б. Джорданом

Warner Bros. представила первый трейлер хоррора "Грешники" с Майклом Б. Джорданом, который в картине играет сразу две роли. Режиссером и сценаристом выступил Райан Куглер (дилогия "Чёрная пантера", трилогия "Крид").

В центре сюжета - два брата-близнеца, которые возвращаются в родной город и хотят начать новую жизнь, но в итоге сталкиваются со злом.

Также в ролях: Хейли Стайнфелд, Джек ОʼКоннелл, Делрой Линдо, Ли Цзюнь Ли, Вунми Мосаку, Джейми Лоусон, Лола Кёрк, Омар Бенсон Миллер и другие.

Премьера в зарубежном прокате состоится 7 марта 2025 года.