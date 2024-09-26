Фильм «В баню!» покажут на фестивале «Евразийский мост»

VIII международный кинофестиваль "Евразийский мост" пройдет в Ялте с 7 по 11 октября. На нем будут игровая и документальная программы, куда вошли картины из 14 стран, а также специальные показы и ретроспективы. Попасть на просмотры могут все желающие, вход - свободный.

По программе "Евразийский мост" напоминает ММКФ этого года, но есть и привлекающие внимание новинки. Откроется киносмотр 7 октября российским фильмом из конкурса игрового кино "Евгений Телегин" Виктора Тихомирова. Это экранизация книги "Евгений Телегин и другие", написанной по следам пушкинского "Евгения Онегина", события которой происходят в молодежной среде 80-90-х годов XХ века, увлеченной музыкальными рок-событиями.

Торжественная церемония пройдет в кинотеатре "Сатурн IMAX". Рецензию студента Школы критики на этот фильм можно прочитать в "РГ".

Конкурс игрового кино в этом году состоит из 8 картин, среди них - основанная на реальной истории индийская лента "Во чреве тигра", режиссер Джатла Сиддартха (Индия, США, Китай, Тайвань); детективная драма "Между трещинами", режиссер Го Далу (Китай) о неожиданно всплывшем старом деле об убийстве, раскрывающем тайны нескольких брошенных детей; испанский фильм-приключение "История пастухов", режиссер Хайме Пуэртас Кастильо о встрече в 2027 году студента и двух пастухов, начинающих изучать историю усадьбы, которая то появляется, то исчезает.

Кроме того, в конкурсе картина "Лесной царь", режиссер Горан Радованович (Сербия, Болгария), продюсером и исполнителем одной из ролей в фильме является актер Милош Бикович; молодежная драма "Четыре четверти", режиссер Евгения Тирдатова (Россия), посвященная подростковой любви, преградой к которой становится непонимание родителей и близких друзей. Оба проекта отсылают к ММКФ - рецензии также есть у нас на сайте.

Также в конкурсе - фильм-рефлексия "Газели", режиссер Хушанг Голмакани (Иран) о попытке главной героини справиться с исчезновением ее жениха с помощью отъезда в отдаленный уголок страны, и турецкая лента "Стеклянный занавес", режиссер Фикрет Рейхан - о молодой женщине, которая рассталась с деспотичным мужем и в одиночку воспитывает сына, пытаясь наладить свою жизнь.

В документальной секции представлены 8 картин российских и зарубежных режиссеров. Среди них биографические ленты "Евгений Халдей. Лично Свидетельствую" Игоря Калядина о знаменитом советском военном фотокорреспонденте, запечатлевшем в том числе водружение флага над Рейхстагом; "Ладья" Сэма Калантари о современном иранском художнике Али Акбаре Садеги; "Улыбнись!" о том, как и почему в результате встречи с советским кинорежиссером Фридрихом Эрмлером Чарльз Спенсер Чаплин изменил первоначальный вариант финала своего знаменитого фильма "Новые времена", а также "Шухрат Аббасов. Крупным планом", посвященная памяти Народного артиста СССР, кинорежиссера Шухрата Аббасова.

Также в программе испанский док "Территория" Алекса Галана при участии звезды сериала "Бумажный дом" Дарко Перича о суровых условиях киргизской пустыни, где зимой и летом живут пастухи и противостоят духам, в которых они верят; лента "Город мертвых", режиссер Балака Гош, посвященная Варанаси - индийской столице смерти, куда каждый день стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга; социальная драма "Бангаранг" Джулио Мастромауро о жизни детей в промышленном итальянском городе Таранто, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Европы, что стало местом одной из самых серьезных медицинских и экологических катастроф в истории Италии и Европы, а также российская лента "Остров Ноехон" Елены Демидовой.

Фильмом закрытия станет греческая лента "Чайка" Георгия Кимулиса по одноименной пьесе А. П. Чехова.

Оценивать фильмы конкурсных программ будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты из разных стран. В составе жюри игрового конкурса известный греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым, председатель жюри российский сценарист и продюсер Юрий Обухов.

Конкурс документального кино будут оценивать режиссер и оператор Андрей Чертов - председатель жюри (Болгария), режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля пройдут спецпоказы фильмов "9 секунд" Олега Штрома (Россия), "В баню!" Данилы Иванова (Россия), "Меж псом и волком", режиссер Мурат Дюзгюноглу (Турция), "Однажды в Париже", режиссер Андрей Чертов (Болгария) и "Возвращение Вертова" Николая Изволова (Россия).

Кроме того, в рамках смотра пройдут ретроспективы: "ВГИК-105: Рождение талантов", куда вошли фильмы знаменитых учеников главного киновуза страны, и "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…" - посвящение 225-летию великого русского поэта и писателя Александра Пушкина и экранизациям его произведений.

Расписание будет доступно на сайте фестиваля.

Справка "РГ"

Фестиваль "Евразийский мост" проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.