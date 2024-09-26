Умер актер Роберто Фрота, звезда латиноамериканских «мыльных опер»

Ушел из жизни Роберто Фрота, аргентинский актер кино, сериалов и теленовелл, сценарист и театральный продюсер, режиссер и драматург. Ему было 85 лет.

Фильмография артиста стартует в 1970-м, в ней - свыше шестидесяти пунктов, включая порядка двух тысяч эпизодов "мыльных опер". Последний проект с участием Фрота вышел в этом году.

Некролог появился 24 сентября на портале g1. Как рассказали родные исполнителя, артиста, сражавшегося более года с раком легких, убила пневмония. Фрота умер в родном Рио-де-Жанейро.

Роберто де Кастро Морейра (настоящее имя) снялся в фильмах и сериалах "Земля и страсть", "Идеальная любовь", "Верь в себя", "Время любить", "Курьер", "Ты, ты, ты", "Незабываемой", "Рабыня Анастасия".

Бывшая жена - актриса Анжела Виейра.