Мультфильм с Каннского фестиваля «Лес чудес» выйдет в РФ в октябре

Кинопрокатная компания "Вольга" выпустит в российский прокат анимационный фильм "Лес чудес" Венсана Паронно и Алексиса Дюкора, вошедший в программу "Специальные показы" на Каннском кинофестивале, 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании.

© кадр из мультфильма «Лес чудес»

"31 октября кинопрокатная компания Вольга выпустит в прокат анимационное приключение "Лес чудес", которое станет прекрасным подарком школьникам на осенних каникулах", - сообщили в пресс-службе.

Помимо участия в Каннском фестивале, картина была отобрана в конкурс Международного фестиваля анимационного кино в Анси, который считается одним из крупнейших анимационных фестивалей.

Режиссер фильма Паронно известен как номинант на "Оскар" и обладатель приза жюри Каннского кинофестиваля. Литературной основой мультфильма стал комикс другого режиссера картины Дюкора.

По сюжету отважный и творческий Анжело мечтает стать искателем приключений. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Герой решает срезать дорогу через лес и попадает в таинственный мир, населенный удивительными существами.

По словам Паронно, в задачи авторов мультфильма не входит дидактический тон, главное место в нем занимают идеи.