Топ-20 лучших исторических фильмов

Историческое кино всегда было жанром особенным - именно в нем оживает все то, что можно увидеть в музеях, прочитать в книгах и свидетельствах очевидцев, увидеть на старых фотографиях и картинах. Жанр требует особенного внимания к деталям, именно поэтому зачастую в нем работают мастера масштабного кино, которых не пугает длительная исследовательская работа и многотысячные статисты. И даже если картина не повторяет историю в точности, как правило, она рождает эмоциональный отклик у зрителей и побуждает к последующему изучению событий, которые в ней отображены. "Российская газета" предлагает вашему вниманию подборку лучших исторических фильмов с высоким рейтингом.

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"Молчание" (Silence , 2016)

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Режиссер - Мартин Скорсезе

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Киран Хайндс, Таданобу Асано

Сюжет

XVII век, Япония, эпоха сегуната Токугава. Иезуиты, находящиеся в чужой стране с миссией, сталкиваются с жестокостью местных властей, всеми силами старающихся искоренить христианство. Японские и европейские верующие вынуждены скрываться, в противном случае они обречены на муки и гибель. Криштован Феррейра (Нисон), святой отец из Португалии, становится свидетелем ужасных истязаний новообращенных. Несколько лет спустя находящийся в Китае итальянский священник Алессандро Валиньяно (Хайндс) получает известия о пропавшем без вести Феррейре - после длительных пыток тот отрекся от веры. Два молодых иезуита, Себастьян Родригес (Гарфилд) и Франсиско Гарупе (Драйвер), отказываются этому верить - они отправляются в Японию, чтобы отыскать падре, и сталкиваются с подлинным испытанием.

Почему стоит посмотреть

Еще одна религиозная лента в фильмографии Скорсезе ("Последнее искушение Христа", "Кундун") была снята по книге Сюсаку Эндо, "японского Грэма Грина", посвятившего свою жизнь изучению истории христианства в Японии. Для работы над своим самым известным произведением он на длительное время отправился в Нагасаки, колыбель японского христианства, этот опыт помог добиться максимальной исторической достоверности описанных событий. На родине по мотивам книги была поставлен спектакль "Золотая страна", в 1971 году появилась и экранизация, снятая Масахиро Синодой. Несмотря на то что картина номинировалась на главный приз Каннского фестиваля и имела довольно неплохой успех на западе, массовый зритель о ней довольно быстро забыл.

Помня о своих впечатлениях от просмотра ленты, Скорсезе обратился к первоисточнику, и у него родилась масса идей относительно нового воплощения сюжета. За помощью в написании сценария он обратился к Джею Коксу ("Банды Нью-Йорка"), в 2016 году дуэт авторов удостоился за эту работу премии Национального совета критиков США. Год спустя "Молчание" было признано лучшим фильмом по версии Американского института киноискусства. Критики и зрители также оценили актерскую игру Гарфилда, исполнившего одну из самых глубоких ролей в своей карьере.

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"Елизавета" (Elizabeth, 1998)

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Режиссер - Шекхар Капур

В ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Джозеф Файнс, Венсан Кассель, Дэниел Крейг, Фанни Ардан, Кэти Бёрк, Эмили Мортимер, Ричард Аттенборо, Джон Гилгуд

Сюжет

Юная принцесса Елизавета (Бланшетт) - единственный ребенок Генриха XVIII от его брака с Анной Болейн - является главным претендентом на престол. Британией правит ее старшая сестра, ревностная католичка Мария I (Бёрк), вошедшая в историю под прозвищем Кровавая. Королева бездетна и больна, она устраивает гонения на протестантов, которые хотят видеть на ее месте Елизавету. Принцессу заключают в Тауэр, однако Мария умирает, и младшая сестра автоматически занимает трон. Одним из первых важных шагов новой королевы становится "Акт о единообразии", означающий независимость английской церкви от Святого Престола, что вызывает гнев папы римского. Впрочем, у Елизаветы достаточно недоброжелателей и среди высокопоставленных подчиненных. Кроме того, монарха терзают сомнения личного характера - для пользы государству ей необходимо заключить брак с одним из европейских правителей, однако сердце королевы принадлежит ее другу детства Роберту Дадли (Файнс).

Почему стоит посмотреть

Путь уроженца Британской Индии (ныне Пакистан) Капура к большому кино был долгим: в качестве бухгалтера он длительное время работал с нефтяными компаниями, пока к 30 годам не оказался в Индии, где исполнил несколько ролей в болливудских фильмах и сериалах. В 1983 году он снял собственную картину "Масум", еще 10 лет спустя - популярный приключенческий экшн "Королева бандитов", отрывший для режиссера новые перспективы. Главной из них стала возможность работы в Британии, более того, ему было доверено снять фильм о знаковой фигуре - последнем монархе из дома Тюдоров Елизавете I Английской.

История становления Королевы-Девы, которой было суждено править Британскими островами в течение 44 лет, была значительно дополнена вымышленными событиями (романтической связи между Елизаветой и Дадли не было, хотя они и дружили), что совершенно не помешало картине войти во все возможные рейтинги лучших исторических фильмов. И, конечно же, уроки Болливуда не прошли даром - лента насыщена яркими цветами, персонажами (в исполнении сильнейших британских актеров) и танцами.

Награды

Поистине прорывная роль Бланшетт была удостоена премии "Золотой Глобус", также она была отмечена Британской академией киноискусства (сама картина получила еще четыре награды). В 2002 году таблоиды обвинили Капура в некорректном изображении армии в картине "Четыре пера", но пять лет спустя о досадном инциденте забыли - на помощь режиссеру вновь пришла Елизавета. Фильм "Золотой век", в котором показан период правления королевы с 1585 по 1590 год, также удостоился многочисленных номинаций и наград престижных кинофестивалей.

Смотрите также: "Две королевы", "Еще одна из рода Болейн", "Королева"

"Дуэлянты" (The Duellists, 1977)

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Режиссер - Ридли Скотт

В ролях: Кит Кэррадайн, Харви Кейтель, Альберт Финни

Сюжет

В 1800 году Наполеон Бонапарт становится императором Франции, а девочка-пастушка становится свидетельницей завораживающей и страшной сцены - дуэли, победу в которой одерживает лейтенант Габриэль Феро (Кейтель). Раненый оказывается сыном мэра и тот требует арестовать вспыльчивого гусара. Куда более сдержанный лейтенант Арман д'Юбер (Кэррадайн) получает приказ известить Феро о домашнем аресте, но тот принимает это за оскорбление. С этого момента начинается многолетнее противостояние двух наполеоновских солдат. Как бы ни складывались обстоятельства, в разных городах и странах они снова и снова сходятся в дуэли.

Почему стоит посмотреть

Дебютная картина Скотта была поставлена по повести Джозефа Конрада "Дуэль" - результата длительного изучения писателем Наполеоновских войн и фигуры Бонапарта, в частности. В основу сюжета легла реальная история, описанная до него во многих источниках. Действие, проходящее на фоне нескольких значимых событий эпохи, метафорически иллюстрирует взлет и падение воинственного императора.

Отнесшись с уважением к первоисточнику, режиссер решил значительно расширить эпизоды с дуэлями, а также добавил эпизод в России.

Награды

История двух солдат, каждый из которых по-своему понимает, что такое честь, была удостоена премии Давид ди Донателло за лучший зарубежный фильм, превосходные костюмы и операторская работы были номинированы на премию BAFTA, а сам режиссер удостоился приза Каннского фестиваля за лучшую первую работу.

Смотрите также: "Гладиатор", "Последняя дуэль", "Наполеон"

"Фаворитка" (The Favourite, 2018)

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Режиссер - Йоргос Лантимос

В ролях: Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Николас Холт

Сюжет

Англия, начало XVIII века. Несмотря на тяжелую и длительную войну с Францией, Королева Анна (Колман), последняя представительница династии Стюартов, управлению государством предпочитает игру с кроликами, символизирующими ее умерших детей. Сара Черчилль (Вайс), фаворитка и тайная любовница монарха, имеет на нее сильнейшее влияние и, по сути, правит страной. Единственный, кто в состоянии возразить герцогине Мальборо, - граф Роберт Харли (Холт). Привычный уклад меняется с появлением ее кузины Эбигейл Хилл (Стоун), которая поначалу работает при дворе уборщицей, но, очаровав чудаковатую и больную королеву, получает повышение до камеристки. И, конечно же, эта девушка не так проста, как кажется - жизнь королевства стремительно меняется до неузнаваемости.

Почему стоит посмотреть

Абсолютный фестивальный хит греческого самородка Лантимоса ("Клык", "Лобстер", "Убийство священного оленя"), известного своим необычным авторским видением, стал прекрасным подарком ценителям небанального подхода к съемкам исторического кино. Дебора Дэвис (сериал "Мария Антуанетта") написала сценарий картины еще в 1998 году, однако его реализации пришлось ждать целых 20 лет. Лантимос познакомил ее с Тони Макнамарой ("Бедные, несчастные", "Круэлла", сериал "Великая") и тот, по словам режиссера, "отполировал текст до блеска".

Награды

История о хитросплетениях королевского двора была номинирована на премию "Оскар" в десяти категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", но победил только в одной - "Лучшая актриса" (Колман). Роль королевы сыграла значительную роль в карьере актрисы - пользуясь до того немалой популярностью в Британии, она наконец-то стала вполне заслуженно известна всему миру. В дополнение к многочисленным номинациям Американский институт киноискусства включил "Фаворитку" в список десяти лучших фильмов 2018 года.

Смотрите также: "Жанна Дюбарри", "Игра королевы", "Роковое искушение"

"Последний император" (The Last emperor, 1987)

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Режиссер - Бернардо Бертолуччи

В ролях: Джон Лоун, Питер О'Тул, Джоан Чэнь, Кэри-Хироюки Тагава, Рюити Сакамото, Чэнь Кайгэ

Сюжет

Советско-китайская граница, 1950 год. Заключенный китайской тюрьмы под номером 981 (Лоун) вместе с остальными дожидается решения суда. Несколько человек узнают мужчину и выражают ему свое почтение, ведь перед ними сам император Китая и Маньчжоу-Го Пу И. Будучи не в силах принять трагические перемены, он запирается в уборной, где предпринимает попытку свести счеты с жизнью, однако его спасает начальник тюрьмы. В камере Пу И вспоминает свою невероятную жизнь - начиная с двухлетнего возраста, когда его разлучили с матерью, а позже и с кормилицей, и на долгие годы заперли в "золотой клетке" Запретного города. Жизнь мальчика наполняется новыми красками, когда в город прибывает англичанин Реджинальд Джонстон (О'Тул), благодаря общению и занятиям с которым юный император все больше старается походить на европейца. После Пекинского переворота 1924 года, приведшего к свержению президента Цао Куня, императора изгоняют из города. Вскоре происходит междоусобная война между силами Китайской Республики и китайскими коммунистами, и молодой человек вынужден просить убежища в посольстве Японии. Мир вокруг стремительно меняется, в нем нет места правителю из прошлого.

Почему стоит посмотреть

Продюсировал картину Джереми Томас, известный по работе с такими мастерами кино, как Николас Роуг, Нагиса Осима и Стивен Фрирз. Достоверности эпической истории придало участие брата последнего императора Пу Цзе, приглашенного в качестве одного из консультантов. Так называемый "восточный" цикл Бертолуччи был продолжен прекрасными картинами "Под покровом небес" (1990) и "Маленький Будда" (1993), однако до феноменального успеха "Последнего императора" им было далеко.

Награды

Наиболее масштабная лента в фильмографии Бертолуччи ("Последнее танго в Париже", "Двадцатый век") удостоилась девяти премий "Оскар" (включая главные категории: "лучший фильм" и "лучший режиссер"), девяти премий "Давид Ди Донателло", четырех премий "Золотой глобус", трех премий BAFTA, не говоря уже о нескончаемом списке других престижных наград. Многократно были отмечены премиями оператор картины Витторио Стораро, сотрудничавший с режиссером с "Конформиста" (1970), и художник-постановщик Фердинандо Скарфьотти. Музыку написали выдающийся японский композитор и актер Рюити Сакамото, китайский композитор Цун Су и лидер одной из самых необычных групп новой волны Talking Heads Дэвид Бирн.

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"Отель "Руанда" (Hotel Rwanda, 2004)

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Режиссер - Терри Джордж

В ролях: Дон Чидл, Софи Оконедо, Ник Нолти, Хоакин Феникс, Жан Рено

Сюжет

Гражданская война в Руанде (Восточная Африка), в основе которой лежит противостояние двух народов - тутси и хуту - приводит к ужасающим последствиям. Управляющий отелем Пол Русесабагина (Чидл) - этнический хуту, его жена Татьяна (Оконедо) - тутси. Их союз вызывает волнения в среде местных экстремистов, однако дипломатический дар Пола помогает ему сохранять безопасность для своей семьи. Он попросту подкупает чиновников и военных хуту, в Руанде запредельный уровень коррупции. 6 апреля 1994 года ситуация резко меняется - убийство президента страны Жювеналя Хабьяримана становится поводом для геноцида тутси. Полу удается укрыть свою семью и нескольких других людей, однако в отель продолжают прибывать беженцы, для которых это место - единственный шанс на спасение. Управляющему оказывают помощь бельгийский руководитель отеля, миротворцы, журналисты, сотрудники Красного Креста и христианских миссий, но всего этого мало, ситуация становится все хуже с каждым днем.

Почему стоит посмотреть

Свой режиссерский дебют Терри Джордж, прославившийся сценариями к картинам о конфликте в Северной Ирландии ("Во имя отца", "Боксер"), также посвятил одному из самых трагических событий XX века. Роль в пронзительной драме о событиях недавнего прошлого, шокировавших весь мир (в результате геноцида погибло более миллиона человек), стала главной в карьере Дона Чидла, окончательно утвердившегося в статусе суперзвезды Голливуда. Примечательную второстепенную роль исполнил ветеран кино Ник Нолти, к созданию музыки были привлечены Вайклеф Жан из The Fugees и легендарные Afro-Celt Sound System. Продюсером выступил Александр Китман Хо, известный по совместной работе с Оливером Стоуном ("Взвод", "Дорз", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе").

Во многом перекликаясь со "Списком Шиндлера", эта одновременно прекрасная и очень страшная лента была признана критиками одним из самых ярких исследований истоков как геноцида и человеческой ненависти, так и подлинного героизма.

Не менее интересными оказались и события, произошедшие в жизни Пола Русесабагины после выхода фильма. В 2020 году он был, по его словам, обманом вывезен в Руанду из Дубаи, где бывшего отельера, спасшего более тысячи жизней, обвинили в организации, руководстве и финансировании "насильственных вооруженных экстремистских террористических групп". Впрочем, это уже совсем другая история.

Награды

Картина была номинирована на множество наград и попала в десятку лучших фильмов 2004 года по мнению Национального совета кинокритиков США.

Смотрите также: "Отстреливая собак", "Однажды в апреле", "Слезы Солнца"

"Апокалипсис" (Apocalypto, 2006)

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Режиссер - Мел Гибсон

В ролях: Рули Янгблад, Далия Эрнандез, Рауль Трухильо, Джонатан Брюэр

Сюжет

Юкатан (современная Мексика), начало XVI века. Группа охотников за людьми нападает на деревню молодого индейца по прозвищу Лапа Ягуара (Янгблад), который едва успевает спасти от смерти свою семью. Всех, кто остался в живых, ведут в некий "город из камня". Больная девочка, встреченная захватчиками на пути, предрекает скорую гибель их мира. Прибыв в один из городов майя, женщин продают в рабство, мужчинам же предстоит стать жертвами богу Кукулькану. Но Лапе Ягуаре все же удается сбежать - он верит, что у них с сыном и женой, которая вот-вот родит, еще все впереди. Тем временем к Юкатану приближаются испанские корабли Эрнандеса де Кордобы.

Почему стоит посмотреть

Как писал в своей "Истории цивилизаций" Уильям Джеймс Дюрант, "Великую цивилизацию не покорить извне, пока она сама не разрушит себя изнутри". История о падении цивилизации майя была написана Гибсоном совместно с ирано-американским сценаристом Фархадом Сафинией, с которым он познакомился на съемках фильма "Страсти Христовы". "Цивилизация майя была очень развитой и обладала огромными знаниями в области медицины, науки, археологии, инженерного дела... Но также имели место жестокость и ритуальная дикость, которые они практиковали. В этом и кроется ключ к пониманию того, что произошло с этими людьми", - говорил Сафиния в одном из посвященных премьере интервью.

Работая над сценарием, авторы тщательно изучили памятник древней индейской культуры "Пополь Вух" и другие источники, консультантом был приглашен выдающийся ученый, доцент кафедры археологии Университета Айдахо Ричард Д. Хансен. Диалоги были переведены на юкатекский язык, на месте некогда существовавшего Тикаля соорудили настоящий город, художники картины исследовали кодекс майя и фрески Бонампака, сниматься пригласили местных жителей (порядка 700 статистов). Композитором стал оскароносный Джеймс Хорнер, написавший довольно необычный и атмосферный саундтрек.

Награды

Полностью соответствуя высокой планке, поставленной предыдущей работой, Гибсон в очередной раз снял зрелищное, пронзительное и местами шокирующее кино, получившее несколько номинаций на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Смотрите также: "Новый свет","Агирре, гнев божий", "Танцующий с волками"

"Дюнкерк" (Dunkirk, 2017)

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Режиссер - Кристофер Нолан

В ролях: Финн Уайтхед, Анейрин Барнард, Киллиан Мёрфи, Том Харди, Гарри Стайлз, Барри Кеоган, Кеннет Брана, Марк Рэйланс, Джеймс Д'арси

Сюжет

Франция, 1940 год. Английские, французские и бельгийские военные блокированы немецкими войсками в Дюнкерке. Молодой британский солдат Томми (Уайтхед) чудом спасается от вражеских пуль, а немногим позже - и от бомбардировки пляжа. Вместе со случайным приятелем, солдатом Гибсоном (Барнард), они, выдав себя за медиков, пытаются покинуть Дюнкерк на корабле под постоянным обстрелом. Для спасения солдат по морю к городу отправляются реквизированные Королевским флотом гражданские суда. Владелец одного из них, мистер Доусон (Рэйланс), решает плыть к месту назначения лично. Его главная цель - спасти как можно больше жизней. Тем временем в небе разворачивается противостояние между британскими "Спитфайрами" и "Мессершмиттами" люфтваффе.

Почему стоит посмотреть

Один из самых дорогих фильмов о Второй мировой войне был снят Ноланом в формате IMAX, гарантирующим насыщенную картинку высочайшего качества и эффект присутствия. Также он на какое-то время стал самым кассовым, собрав в прокате 527 миллионов долларов, однако этот успех превзошел нолановский же "Оппенгеймер". Несмотря на то что акцент был сделан на зрелищность, режиссер, известный своей любовью к деталям, остался верен себе и в этот раз. Впервые в своей карьере заступив на территорию исторического кино, он на протяжении длительного времени изучал связанные с Дюнкеркской операцией документы, на площадке дежурили историки-консультанты.

Роли в картине исполнили как маститые артисты (Брана, Рэйланс), так и совсем молодые таланты (включая экс-солиста бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлза), однако главного героя в фильме нет - все персонажи едины в противостоянии самой смерти. Потрясающую работу проделал оператор Хойте ванн Хойтема ("Впусти меня", "Интерстеллар"), примечательные также и атмосферные, пульсирующие звуковые полотна Ханса Циммера, постоянного композитора режиссера.

Награды

Монтаж и звук были отмечены тремя премиями "Оскар", не говоря уже о внушительном списке прочих наград и номинаций. Рассказ о "дюнкеркском чуде", поданный с британской точки зрения, принес Нолану и команде восторженные отзывы критиков, многие из которых провозгласили его одним из лучших исторических фильмов.

Смотрите также: "Дюнкерк" (1958), "Уикенд на берегу океана", "1917", "Тёмные времена"

"Король говорит!" (The King"s speech, 2010)

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Режиссер - Том Хупер

В ролях: Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена Бонэм Картер, Гай Пирс, Майкл Гэмбон, Тимоти Сполл

Сюжет

Альберт Фредерик Артур Джордж (Фёрт), герцог Йоркский (и отец будущей королевы Елизаветы II), несмотря на то что уже не юн, не имеет опыта публичных выступлений. Его отец, король Георг V, просит сына выступить с небольшой речью перед радиослушателями и зрителями, заполнившими стадион Уэмбли, но тот ужасно заикается и грешит затяжными паузами, часть его речи и вовсе не слышна. С этого момента принц Альберт начинает заниматься с различными логопедами, однако продвинуться в решении вопроса не удается. Ситуацию меняет появление в его жизни владельца конторы по лечению дефектов речи Лайонела Лога (Раш), известного своими нетрадиционными методами. Под руководством Лога Берти, как называют принца в семье, начинает делать первые успехи.

В 1936 году король Георг умирает, его наследником становится старший брат принца Дэвид (Пирс), он же Эдуард VIII, всем титулам предпочитающий любовь и свободу. Он отрекается от престола и наступает черед Альберта, взявшего в честь отца имя Георг VI. Британия нуждается в сильном и уверенном лидере, однако новый король панически боится церемонии коронации из-за так и не долеченного заикания…

Почему стоит посмотреть и какие награды имеет фильм

Яркая историческая драма бывшего театрального режиссера Тома Хупера ("Елизавета I", "Джон Адамс") стала вершиной в его карьере. Во многом этому способствовал блестяще подобранный актерский дуэт англичанина Фёрта ("Оскар", "Золотой глобус" BAFTA и множество других наград за лучшую мужскую роль) и австралийца Раша (BAFTA за лучшую роль второго плана), и превосходный сценарий, написанный бывшим заикой Дэвидом Сайдлером (также удостоен премий "Оскар" и BAFTA).

Престижными наградами и номинациями также были отмечены исполнительница роли королевы-консорта Хелена Бонэм Картер и композитор Александр Деспла. Картине о королевских противоречиях и преодолении страхов сопутствовал и кассовый успех - при бюджете в 15 миллионов долларов по всему миру она собрала свыше 400 миллионов.

Смотрите также: "Потерянный принц", "Королева", "Железная леди", "Лондонские каникулы"

"Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991)

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Режиссер - Оливер Стоун

В ролях: Кевин Костнер, Гари Олдман, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Сисси Спейсек, Джо Пеши, Джон Кэнди, Кевин Бейкон, Джек Леммон, Майкл Рукер

Сюжет

США, 1961 год. Дуайт Эйзенхауэр уходит с поста президента. В своем прощальном выступлении он предупреждает о неизбежном росте влияния ВПК на жизнь страны ("Нельзя допустить, чтобы военно-промышленный комплекс поставил под угрозу наши свободы или демократические процессы"). В последующие годы президентом будет Джон Фицджералд Кеннеди - "один из символов свободы шестидесятых годов", однако продлится это недолго - 22 ноября 1963 года он будет убит из снайперской винтовки.

В руки окружного прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона (Костнер) попадает информация о возможной связи между убийством президента и некоторыми людьми в штате. Благодаря упорной работе прокурора и его команды несколько возможных соучастников преступления задержаны и переданы ФБР. Но расследование Гаррисона закрывается после того, как владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби убивает Ли Харви Освальда (Олдман) - главного подозреваемого по этому делу.

Три года спустя прокурор находит огромное количество ошибок и несоответствий в официальном отчете Комиссии Уоррена, и возобновляет собственное расследование. На связь с ним выходит некий мистер Икс (Сазерленд), который рассказывает Гаррисону о заговоре, в который вовлечены кубинские контрреволюционеры, Секретная служба, ФБР, ЦРУ, представители ВПК и мафии, а также вице-президент Линдон Джонсон.

Почему стоит посмотреть

Выразительный политический триллер Стоуна стал первым в ряду его картин, посвященных американским президентам ("Никсон", "Буш"). Поставленный по сценарию, в основу которого легли книги "По следам убийц" Джима Гаррисона (ее редактором был соавтор сценария Закари Скляр) и "Перекрестный огонь: Заговор, убивший Кеннеди" Джима Маррса, картина вызвала огромное количество споров, что, впрочем, неудивительно - убийство 35-го президента США считается одной из самых мрачных загадок американской истории. Несмотря на обилие критики, воплощенная в кино теория Гаррисона (исполнившего роль судьи Эрла Уоррена) продолжает вызывать живой интерес среди пытливых умов по всему миру.

Прекрасная актерская игра, умелое использование документальных вставок и пристальное внимание к мельчайшим фактам со временем принесли картине культовый статус - "JFK" был признан одним из лучших примеров того, каким должно быть по-настоящему захватывающее историческое кино.

Награды

Оператор Роберт Ричардсон и монтажеры Джо Хатшинг и Пьетро Скалия удостоились премии "Оскар" (также они были отмечены премией BAFTA), а Стоун стал обладателем премии "Золотой глобус" как лучший режиссер.

Смотрите также: "Джеки", "Парклэнд", "Руби", "ЛБД"

"12 лет рабства" (12 Years a slave, 2013)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Стив МакКуин

В ролях: Чиветель Эджиофор, Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбербэтч, Брэд Питт, Сара Полсон, Пол Дано, Гаррет Диллахант, Пол Джаматти

Сюжет

США, конец XIX века. Уроженец Нью-Йорка Соломон Нортап, сын освобожденного раба и свободной цветной женщины, прекрасный скрипач, семьянин и землевладелец, отправляется с гастролями в Вашингтон - штат с узаконенным рабством. После выступления музыкант теряет сознание, в себя он приходит в холодной камере, закованный в цепи - выясняется, что спутники сдали его властям как беглого раба. Так мужчина попадает в Новый Орлеан, отныне он вынужден отказаться от своего имени и откликаться на прозвище. Его владельцем становится богач Уильям Форд (Камбербэтч), который, в благодарность за работу, дарит Нортапу скрипку. Однако не все настроены к мужчине благожелательно, плотник Джон Тибитс (Дано), презирающий Соломона за интеллигентность, устраивает драку с ним. Жизнь невольника оказывается под угрозой и владелец плантации продает его Эдвину Эппсу (Фассбендер) - жестокому человеку, искренне верящему, что право издеваться над рабами прописано в Священном Писании. Здесь Нортап знакомится с девушкой Пэтси (Нионго), которой также приходится выносить все тяготы жизни рабыни. Кажется, что адским мукам рабства не будет конца, и все же мужчина сохраняет надежду на то, что справедливость когда-нибудь восторжествует...

Почему стоит посмотреть

Написанная в 1853 году книга "12 лет рабства" шокировала американское общество и во многом стала предвестником Гражданской войны. Исповедь свободного человека Соломона Нортапа, которого мошенники похитили и продали в рабство, 160 лет спустя впечатлила "цветного" режиссера МакКуина ("Голод", "Стыд"), который сравнил ее по степени воздействия с дневниками Анны Франк. К работе над картиной был привлечен постоянный оператор режиссера Шон Боббитт ("Место под соснами"), с которым они продумали, как наполнить картину символизмом за счет цвета - каждая сцена здесь выстроена в уникальной цветовой палитре. Продюсером фильма выступил Брэд Питт, исполнивший эпизодическую роль рабочего Сэмюэла Басса, композитором - Ханс Циммер, на одну из главных ролей был приглашен "любимец" режиссера Фассбендер, создавший запоминающийся образ злодея-рабовладельца. Мемуары образованного и одаренного афроамериканца, через невероятные страдания вернувшего себе прежние свободу и достоинство, были переработаны в сценарий Джоном Ридли ("Поворот", "Три короля"). Съемки проходили на четырех исторических плантациях в Новом Орлеане, недалеко от мест, описанных Нортапом.

Награды

Картине, премьера которой совпала с рождением движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), сопутствовал фантастический успех: американские критики единогласно признали его главным фильмом 2013 года, выдав рекордное количество положительных рецензий, он также стал ключевым претендентом на премию "Оскар", получив девять номинаций и одержав победу в трех (лучшие фильм, адаптированный сценарий и женская роль второго плана).

Лента также была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм - драма", аналогичную премию вручила Британская академия кино и телевидения (также премию получил исполнитель главной роли Чиветель Эджиофор), список остальных наград кажется бесконечным.

Десять лет спустя Библиотека Конгресса отобрала "12 лет рабства" в реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение.

Смотрите также: "Дворецкий", "Рождение нации", "Зелёная книга", "Линкольн", "Освобождение", "Одиссея Соломона Нортапа"

"По соображениям совести" (Hacksaw ridge, 2016)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Мел Гибсон

В ролях: Эндрю Гарфилд, Сэм Уорингтон, Винс Вон, Тереза Палмер, Хьюго Уивинг

Сюжет

Мальчик по имени Десмонд в драке чуть не убивает своего младшего брата Хэла, и это производит на него сильнейшее впечатление - воспитанный в религиозной семье, он укрепляется в вере в христианскую заповедь "Не убий". Проходят годы и вот уже юноша (Гарфилд) волей случая спасает жизнь незнакомого человека, встречает первую любовь (Палмер) и записывается в армию в качестве санитара. Оставаться дома после нападения японской армии на Перл-Харбор он не может, однако взять оружие в руки ему не позволяет обет. Довольно скоро рядовой Досс становится изгоем среди однополчан и командиров, пока не наступает время Битвы за Окинаву, где у него появляется возможность отстоять свои убеждения.

Почему стоит посмотреть

Второй в этой подборке фильм Гибсона (из пяти им поставленных) рассказывает реальную историю военного медика, ставшего первым человеком, отказавшимся от использования какого-либо вида оружия и получившим высшую военную награду США - Медаль Почета.

Награды

Лента получила шесть номинаций на "Золотой глобус", пять на премию BAFTA и три на "Оскар". Кроме того, режиссер стал обладателем спецпремии "Золотая малина" за восстановление репутации после того, как был номинирован за худшую мужскую роль второго плана в "Неудержимых 3". На кинофестивале в Венеции после показа ленты публика в течение десяти минут аплодировала стоя. Картина была положительно оценена критиками, в частности, журнал Observer назвал ее "вероятно, лучшим военным фильмом со времен "Спасти рядового Райана".

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"Барри Линдон" (Barry L1975)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Стэнли Кубрик

В ролях: Райан О"Нил, Мариса Беренсон, Леон Витали, Патрик Мэги, Мюррей Мелвин, Гэй Хэмилтон, Леонард Росситер

Сюжет

Ирландия, XVIII век, время правления Георга III. Обычный деревенский юноша Редмонд Барри (О'Нил), живущий в доме своей матери (отец был убит на дуэли), влюблен в свою кузину Нору (Хэмилтон), однако у него появляется соперник - капитан британской армии Джон Квин (Росситер), которому родственники девушки должны крупную сумму. Во время помолвки Редмонд бросает в лицо конкуренту бокал вина и вызывает его на дуэль. Родные Норы инсценируют гибель военного, и теперь молодой человек вынужден скрываться от правосудия, еще не догадываясь, насколько долгим будет его путешествие. Став жертвой грабителей, лишивших его лошади и денег, Барри поступает на службу в армию и собственными глазами видит все ужасы Семилетней войны. Постепенно из обычного вояки Редмонд превращается в агента тайной полиции.

Почему стоит посмотреть

В основу фильма, признанного критиками одной из самых реалистичных и атмосферных исторических картин, лег плутовской роман Уильяма Теккерея "Карьера Барри Линдона". Современники писателя были уверены в том, что его прототипом стал авантюрист Эндрю Робинсон-Стоуни, получивший скандальную известность благодаря союзу с графиней Стратмор, предком Елизаветы II.

Кубрика многократно критиковали за странный выбор первоисточника, считавшегося второстепенным произведением автора превосходной "Ярмарки тщеславия", однако время расставило все на свои места. Стремясь добиться абсолютной реалистичности, режиссер настоял на использовании подлинных костюмов (купленных на аукционе) и декораций. Впервые в истории кино интерьерные сцены снимались при естественном свете свечей - Кубрик и оператор Джон Олкотт ("Заводной апельсин") использовали уникальный объектив, изначально созданный для лунной программы NASA и несколько упрощенный для съемок фильма. Таким образом, картина выгодно отличается от прочих костюмных фильмов и позволяет зрителю с головой погрузиться в эпоху. Съемки невероятного проекта-реконструкции, настоящего визуального пиршества, заняли два года, не считая еще года на подготовку к ним.

Режиссер называл свой шедевр "историей, лишенной сюрпризов" - невидимый рассказчик (Майкл Хордерн) заранее рассказывает зрителям, что должно произойти, но, по словам Кубрика, гораздо важнее, "как именно это произойдет". Несмотря на некоторые исторические нестыковки, у режиссера и его команды получилось снять действительно величественное кино, наполненное смыслами и отражающее все грани описываемой эпохи, известный кинокритик Роджер Эберт называл его "одним из самых красивых фильмов в истории".

Награды

Картина была удостоена семи номинаций на премию "Оскар" и одержала победу в четырех из них (лучшие художественное оформление, костюмы, операторская работа и музыка).

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"Андрей Рублев" (1966)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Андрей Тарковский

В ролях: Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Иван Лапиков, Николай Сергеев, Юрий Никулин, Ролан Быков, Юрий Назаров, Михаил Кононов, Ирина Мирошниченко, Николай Бурляев, Ирма Рауш

Сюжет

Северо-Восточная Русь, конец XIV века. У мужика Ефима (в исполнении замечательного поэта Николая Глазкова, автора понятия "самиздат"), несмотря на агрессивный протест представителей княжеской власти, получается взлететь на созданном народными умельцами воздушном шаре, однако вскоре из него выходит воздух и русский Икар разбивается.

Начинается XV век. Православные монахи Андрей (Солоницын), Даниил (Гринько) и Кирилл (Лапиков) отправляются в Москву из Троице-Сергиевой лавры. Во время одной из остановок они наблюдают выступление язычника-скомороха (Быков), высмеивающего всех - от бояр до монахов, после выступления его бьют и увозят княжеские дружинники. Прибыв на место, Кирилл знакомится с маститым иконописцем Феофаном Греком (Сергеев), который предлагает ему принять участие в росписи Благовещенского собора. Вскоре, вопреки ожиданиям, на работу приглашается Андрей, Кирилл в гневе покидает монастырь и "уходит в мир".

Год спустя между Рублевым и Греком начинается философский спор о человечестве, природе творчества, корысти, распятии и мирской суете, проходящий сквозной линией через все дальнейшее повествование, равно как жестокая борьба дружинников с язычниками и противостояние двух князей, сыновей Дмитрия Донского.

Почему стоит посмотреть

Самый масштабный фильм Тарковского, снятый им после сенсационного "Иванова детства", стал одной из главных картин в фильмографии мастера. История иконописца, ищущего самого себя в отношениях с миром, была написана совместно с Андреем (Андроном) Кончаловским (ранее они уже работали над короткометражкой "Каток и скрипка"), идея о съемках картины принадлежала Василию Ливанову, мечтавшему сыграть главную роль (самим режиссером рассматривалась кандидатура Станислава Любшина). Однако, когда сценарий был опубликован в журнале "Искусство кино", его прочитал малоизвестный театральный актер Анатолий Солоницын. Ради возможности сыграть Рублева он оставил работу в свердловском театре и полностью сосредоточился на работе над персонажем. Его кандидатуру поддержал знаменитый историк и реставратор Савва Ямщиков, приглашенный на съемки в качестве консультанта (вместе с Владимиром Пошуто и Марией Мерцаловой). Полное преображение, среди прочего, включало в себя четыре месяца абсолютного молчания. Впоследствии мастерски сыгранная роль принесла Солоницыну всесоюзную известность и популярность, он снялся во всех картинах Тарковского советского периода.

Съемки заняли год, работа продвигалась с трудом, но куда тяжелее пришлось режиссеру после их окончания. В 1967 году "Страсти по Андрею" ожидаемо подверглись резкой критике и многочисленным правкам, картину обвиняли в излишней мрачности и натурализме, жестоком обращении с животными, антиисторичности и антипатриотичности.

Награды

Спустя три года после окончания съемок лента, показанная на Каннском фестивале, была удостоена приза ФИПРЕССИ. В советский прокат она вышла лишь в 1971 году, но широкой премьеры восстановленного фильма пришлось ждать еще 16 лет. С той поры знаковый фильм Тарковского, ставший для него настоящим потрясением (перед съемками "Соляриса" мастеру потребовался пятилетний перерыв) неизменно входит в рейтинги лучших фильмов в истории кино.

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"Бункер" (Der Untergang, 2004)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Оливер Хиршбигель

В ролях: Бруно Ганц, Александра Мария Лара, Томас Кречманн, Кристиан Беркель, Ульрих Маттс

Сюжет

Траудль Юнге (урожденная Гертрауд Хумпс), некогда работавшая личной секретаршей Адольфа Гитлера, размышляет, может ли молодость служить оправданием ее действиям. О преступлениях нацистов она узнала только после Нюрнбергского процесса, начальник представлялся ей довольно обходительным и даже милым человеком…

1942 год. Находясь в своем "Волчьем логове" в Растенбурге, фюрер проводит внутрислужебный конкурс на должность личного секретаря. Без каких-либо колебаний он принимает на работу юную Гертрауд, девушку из Мюнхена (Лара). Три года спустя Красная армия уже ведет бои у самого Берлина, город атакуют при помощи артиллерии. Гитлер и его ближайшие соратники отмечают день его рождения, но уже понятно, что шансы на спасение ничтожны. Постепенно военный хаос превращает столицу Германии в руины - Рейх не в силах держать оборону. Выходов из ситуации может быть только два: капитуляция или самоубийство.

Почему стоит посмотреть

Исторический триллер о последних днях Третьего Рейха стал прорывной работой для Оливера Хиршбигеля ("Эксперимент") - после этой картины он был приглашен в Голливуд. 10 лет спустя режиссер вернулся к теме нацистской Германии, сняв фильм о неудачном покушении на Гитлера, Геринга и Геббельса.

В основу "Бункера", вызвавшего в Германии широкую общественную дискуссию, легли книги "Падение. Гибель и крах Третьего рейха" Иоахима Феста (автора фундаментальной биографии фюрера) и "До последнего часа" Траудль Юнге. Съемки фильма проходили в Берлине, Мюнхене и Санкт-Петербурге. Роль угасающего, утратившего контроль над ситуацией Гитлера была признана одной из сильнейших в фильмографии швейцарского актера Бруно Ганца ("Небо над Берлином"). Артист признавался, что так и не смог понять своего персонажа: "Я не добрался до его сердца, потому что никакого сердца просто не было", - говорил он.

Сцена, в которой фюрер понимает, что война проиграна и пускается в экспрессивную тираду, послужила основой для многочисленных пародийных роликов, получивших одобрение от создателей картины, но также и вызвавших судебные разбирательства со стороны студии Constantin Film.

Награды

В 2005 году картина была удостоена Премии британского независимого кино в категории "Лучший зарубежный фильм", сценарий Бернда Айхингера был отмечен на кинофестивале в Мар-дель-Плата. Лента также номинировалась на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, но проиграла картине Алехандро Аменабара "Море внутри".

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"Храброе сердце" (Braveheart, 1995)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Мел Гибсон

В ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Брендан Глисон, Патрик МакГуэн, Кэтрин Маккормак, Энгус Макфадьен

Сюжет

Конец XIII века, английский король Эдуард I (МакГуэн) оккупирует внушительную часть Шотландии и запрещает местным жителям иметь оружие. Вскоре происходит массовое убийство вождей шотландских кланов (резня в Эйршире), между Англией и Шотландией разгорается война. Сражаясь с королевскими отрядами, погибают отец и брат 10-летнего Уильяма Уоллеса. Мальчика берет на попечение дядя, в родную деревню он возвращается лишь через 20 лет. Снова оказавшись на Родине, молодой человек (Гибсон) тайно встречается, а впоследствии и венчается с любовью своего детства Маррон (Маккормак) - все, чего они хотят, это заниматься хозяйством, избегая каких-либо проблем, однако их мечте не суждено сбыться. На девушку нападают английские солдаты: пытаясь защитить ее, Уоллес вступает с ними в схватку, и все же Маррон гибнет от руки местного шерифа. Отомстив за свою любовь, молодой человек довольно быстро становится лидером отряда, борющегося за свободу народа и страны. Постепенно к нему присоединяются и другие шотландские кланы.

Почему стоит посмотреть

История триумфа и мученичества одного из главных героев Шотландии, рассказанная от лица Роберта Брюса - основателя королевской династии, принимавшего непосредственное участие в восстании Уоллеса ("Английские историки назовут меня лжецом..."), стала вторым полнометражным фильмом в карьере Гибсона-режиссёра ("Человек без лица") и первой его масштабной картиной (в батальных сценах было задействовано до двух тысяч статистов). В качестве сценария был выбран текст Рэндалла Уоллеса, вдохновлявшегося эпической поэмой XV века авторства некоего Слепого Гарри. Несмотря на то, что произведение считается исторически неточным, картина пробудила интерес к истории Шотландии и войнам за её независимость. В Британии картина даже получила неофициальный статус самого исторически неточного фильма, что, впрочем, нисколько не мешает ей вот уже 30 лет оставаться на вершине списков лучших исторических лент с наиболее высоким рейтингом.

Награды

Получив смешанные оценки у критиков, "Храброе сердце" удостоилось десяти номинаций на премию "Оскар" и выиграло в пяти из них (лучшие фильм, режиссура, операторская работа, грим и звуковые эффекты), Гибсон был отмечен премией "Золотой глобус" как лучший режиссер; операторская работа, дизайн костюмов и звук принесли фильму три премии BAFTA.

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"Красивые деревни красиво горят" (Lepa sela lepo gore, 1996)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Срджан Драгоевич

В ролях: Драган Бьелогрлич, Никола Пеякович, Драган Максимович, Никола Койо, Велимир Живоинович

Сюжет

В 1971 году в социалистической Югославии торжественно закладывается строительство тоннеля "братства и единства", который должен был соединить разделенные горным хребтом части страны. Пытаясь разрезать ленту, открывающий тоннель чиновник ранит себя ножницами. Неприятный кровавый инцидент сглаживается музыкой и танцами, действие перемещается на девять лет вперед. Два мальчика - очень похожие друг на друга серб Милан и мусульманин Халил - с интересом смотрят на так и не достроенный тоннель. Они фантазируют, что там сидит людоед или черт, который, если его потревожить, проснется от затяжного сна и спалит их деревню. 14 лет спустя в военном госпитале в Белграде раненный Милан (Бьелогрлич) вспоминает первый день войны - тогда они с Халилом (Пеякович) играли в баскетбол и представить себе не могли, что окажутся по разные стороны баррикад. Следующая встреча друзей детства снова состоится в тоннеле.

Почему стоит посмотреть

Дебютная картина одного из самых популярных режиссеров Сербии Драгоевича ("Раны", "Парад") стала его первым и самым ярким высказыванием на тему вооруженных конфликтов в Югославии. Особой натуралистичности ленте придали "живые" декорации - съемки проходили на недавних полях кровопролитных сражений, так или иначе война коснулась каждого участника съемочной группы. Вдохновленная статьей сербского журналиста Вани Булича, позже расширившего ее до документальной повести, картина стала крупным фестивальным хитом и во многом открыла миру самобытный сербский кинематограф. Фильм пользовался успехом у критиков, которые были впечатлены как обилием черного юмора, так и политической смелостью его создателей, снявших одно из самых сильных антивоенных высказываний в истории кино.

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"Спасти рядового Райана" (Saving private Ryan, 1998)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Стивен Спилберг

В ролях: Том Хэнкс, Том Сайзмор, Мэтт Дэймон, Вин Дизель, Джереми Дэвис, Барри Пеппер, Эдвард Бёрнс, Джованни Рибизи, Пол Джаматти, Нейтан Филлион

Сюжет

1944 год, побережье оккупированной немцами Франции. Американские военные высаживаются на "Омаха-Бич" (один из секторов вторжения сил союзников), где сразу же попадают под пулеметный и минометный обстрел. Уцелевшие рейнджеры под руководством капитана Джона Миллера (Хэнкс) прорывают немецкую линию обороны. В США машинистка Департамента вооруженных сил понимает, что проживающая в Айове семья Райан за один день получит три извещения о смерти (двое солдат погибли при высадке в Нормандии, еще один - в боях на Тихом океане). Генерал Джордж Маршалл отдает приказ отыскать и отправить матери последнего оставшегося в живых сына - парашютиста Джеймса Райана. Бойцы его дивизии, многие из которых совершили посадку далеко от запланированных зон, ведут бои в тылу врага, связи с ними нет. Миллеру дается задание найти молодого солдата и доставить его в штаб. Он набирает отряд, в который входят бывалый военный Майкл Хорват (Сайзмор) и ни разу не участвовавший в боях писарь Тимоти Алхэм (Дэвис).

Почему стоит посмотреть

Сценарий к картине, неизменно попадающей в списки лучших исторических фильмов в истории, написал Роберт Родэт ("Летние товарищи", "Легенды дикого запада", "Летите домой"). Режиссер признавался, что для него всегда имело особое значение 6 июня - в 1944 году в этот день состоялась высадка в Нормандии, десятилетия спустя в этот день родился сын сценариста. Многие использованные в тексте материалы были знакомы автору с детства, некоторые источники (в особенности "Гражданские солдаты" Стивена Эмброуза) были изучены за год до съемок. Особенно Родэт вдохновился историей семьи Ниланд - четверых братьев-солдат, трое из которых были признаны погибшими или пропавшими без вести (впоследствии один из них был обнаружен живым в японском плену), и это послужило причиной окончания военной службы для четвертого.

Текст быстро попал в поле внимания Хэнкса и Спилберга, которые выразили максимальную заинтересованность в проекте. Запустив работу над ним, режиссер привлёк Фрэнка Даррабонта ("Побег из Шоушенка") и Скотта Фрэнка ("Умереть заново"), чтобы они немного переписали и дополнили сценарий, использовав интервью с ветеранами и актуальные на тот момент исследования на тему высадки в Нормандии. Съемочная команда также активно использовала работы классика документальной фотографии Роберта Капы (знаменитая фотосерия "Великолепная одиннадцатка"), детально отснявшего события на "Омаха-Бич". Перед началом съемок все основные актеры прошли "курс молодого бойца" в учебном лагере, хорошо прочувствовав жизнь простых солдат, в главной батальной сцене приняло участие порядка 1200 статистов. Композитором в очередной раз стал Джон Уильямс ("Парк юрского периода"), оператором - Януш Каминский ("Список Шиндлера", "Амистад"), использовавший на части камер объективы 1940-х годов.

Картина, признанная одним из главных фильмов 1998 года, получила практически абсолютное признание критиков по всему миру, в особенности лестных отзывов заслужило реалистичное изображение боя. Многие участвовавшие в опросе американские ветераны войны признавались, что им было трудно смотреть некоторые сцены из-за травмирующих воспоминаний. Батальные сцены из фильма оказали значительное влияние не только на военно-историческое кино, но также на боевики и фильмы о супергероях, режиссёры которых, рассказывая об источниках вдохновения, часто ссылаются на эту картину.

Награды

Лента получила:

11 номинаций на премию "Оскар", одержав победу в пяти категориях (лучшие режиссура, операторская работа, монтаж, звук и звуковой монтаж),10 номинаций на премию BAFTA (награды за лучшие звук и визуальные эффекты),5 номинаций на "Золотой глобус" (победа в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура").

Премия Гильдии киноактеров США также номинировала фильм в категориях "Лучший актерский состав" и "Лучшая мужская роль", а Уильямс удостоился Грэмми за лучшую инструментальную композицию для кино или телевидения.

16 лет спустя пронзительная военная драма была выбрана для сохранения в Национальном реестре фильмов США.

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"Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Кристофер Нолан

В ролях: Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Кеннет Брана, Джеймс Д'Арси, Бен Сафди, Рами Малек, Мэттью Модайн, Гэри Олдмен, Дэвид Дастмалчян, Мэйкон Блэр

Сюжет

Великобритания, вторая половина 1920-х годов. Конфликт студента Кембриджа Роберта Оппенгеймера (Мёрфи) и профессора Патрика Блэкетта (Д"Арси) чуть не заканчивается убийством последнего - юноша отравляет оставленное на столе яблоко. Молодого человека и его обидчика уводит от трагедии появление в университете одного из создателей квантовой механики, выдающегося физика Нильса Бора (Брана), предлагающего Оппенгеймеру перейти в Гёттингенский университет. Дальнейшая судьба физика будет связана с видными учёными эпохи: Вернером Гейзенбергом, Исидором Раби, Эрнестом Лоуренсом, Эдвардом Теллером, Альбертом Эйнштейном и другими. Постепенно ученый приходит к главному делу своей жизни - созданию атомной бомбы.

Почему стоит посмотреть

В основу главного кинохита 2023 года легла документальная книга "Триумф и трагедия американского Прометея" Кая Бёрда и Мартина Шервина (Пулитцеровская премия 2005 года) - изложенная в деталях история жизни и трудов физика-ядерщика, по воле судьбы ставшего "смертью, разрушителем миров". Переработанный Ноланом материал вылился в сложный сценарий с нелинейным повествованием, обилием локаций и персонажей.

В Нью-Мексико были построены максимально реалистичные декорации, на съемках дежурила группа ученых-консультантов. Оператор Хойте Ван Хойтема снова использовал комбинацию широкоформатных плёнок IMAX (для черно-белых сцен была разработана специальная пленка), композитор Людвиг Йоранссон создал впечатляющую партитуру. В картине был задействован внушительный список звезд первой величины и наиболее примечательных актеров последних лет, в массовых сценах снимались настоящие ученые.

Роль Оппенгеймера стала ключевой в карьере частого актера Нолана Киллиана Мёрфи (и первой главной у него), сам же режиссер снял наиболее масштабный свой фильм. Подробная история жизни выдающегося физика, охватывающая его учёбу, работу над проектом "Манхэттен", испытание "Тринити" и годы после войны, удостоилась семи премий "Оскар" (лучшие фильм, режиссер, мужская роль, мужская роль второго плана, саундтрек, монтаж и операторская работа, также лидер по количеству номинаций), пяти премий "Золотой глобус", восьми премий "Выбор критиков", и длинного списка наград и номинаций чуть менее престижных смотров и премий.

Награды и кассовые сборы

В прокате лента заработала 976 миллионов долларов, став одной из самых успешных картин года, она также была признана самым кассовым фильмом о Второй мировой войне. Одновременный выпуск с фильмом Греты Гервиг "Барби" породил культурный феномен "Барбенгеймер" - фантастический контраст между двумя этими картинами привел к появлению огромного количества мемов и в значительной степени способствовал кассовому успеху обеих.

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"Список Шиндлера" (1993)

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер - Стивен Спилберг

В ролях: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, Кэролайн Гудолл

Сюжет

В сентябре 1939 года нацистская Германия вторгается в Польшу, начинается Вторая мировая война. Согласно приказу немецкого руководства, все проживающие в стране евреи должны собраться в крупных городах для регистрации и последующего переселения в гетто. Промышленник Оскар Шиндлер (Нисон), прибывший в Краков для организации фабрики эмалированных изделий, быстро понимает, что война является движущим элементом бизнеса и способна принести внушительную прибыль. Будучи членом НСДАП, бизнесмен заручается поддержкой со стороны высших чинов немецкой армии. Управляющим фабрикой он назначает местного члена еврейского совета Ицхака Штерна (Кингсли), для которого работа у Шиндлера становится единственным способом вырваться из гетто. Кроме того, для него это прекрасный шанс помочь согражданам, жизнь которых буквально висит на волоске. Производство набирает обороты, однако ситуация меняется, когда в город приезжает гауптштурмфюрер Амон Гёт (Файнс), выселяющий евреев из краковского гетто в концентрационный лагерь Плашов. Однако и здесь они не задержатся - Гёт получает приказ закрыть лагерь, все содержащиеся в нем люди должны быть отправлены на уничтожение в Аушвиц. Шиндлер становится свидетелем массовых убийств евреев, что меняет его взгляды на жизнь. Вместе со Штерном он составляет список рабочих-евреев, жизнь которых необходимо сохранить, а все заработанные деньги тратит на подкуп нацистских офицеров.

Почему стоит посмотреть

Роман "Ковчег Шиндлера" (1982), по которому поставлен один из величайших фильмов в истории кино, был написан Томасом Кенилли под впечатлением от рассказов Леопольда (Полдека) Пфефферберга, пережившего Холокост. Произведение, получившее Букеровскую премию, сразу же заинтересовало Спилберга, но реализовать задуманное получилось лишь десять лет спустя - все это время режиссер сомневался, стоит ли ему снимать фильм на эту тему и даже пытался передать проект знакомым (Сидни Поллаку, Мартину Скорсезе и Роману Полански). В создании первого варианта сценария участвовал семикратный обладатель премии "Оскар" Билли Уайлдер ("Потерянный уикенд", "Бульвар Сансет", "Квартира"), также привлеченный в качестве постановщика, он и уговорил Спилберга стать режиссером.

Приступив к работе, Спилберг построил точную копию Освенцима и погрузился в изучение свидетельств очевидцев этих событий. Поскольку предполагалось участие более 20 тысяч статистов, художник по костюмам разместил в Польше объявления о намерении приобрести одежду 1930-х и 1940-х годов, и на эти призывы охотно откликнулись местные жители. Консультантом на съемках работал составитель реального списка Мечислав Пемпер, композитором был приглашен 54-кратный номинант на премию "Оскар" Джон Уильямс ("Скрипач на крыше"), главную музыкальную тему исполнил выдающийся скрипач Ицхак Перлман.

Роль спасшего более 1000 человек промышленника, от которой отказались Харрисон Форд и Бруно Ганц, стала главной в карьере Лиама Нисона. Незабываем и Рэйф Файнс, исполнивший роль военного преступника, лично убившего не менее пятисот заключенных.

Награды и кассовые сборы

Американский институт киноискусства удостоил картину восьмого места в списке 100 лучших американских фильмов, им же были отмечены:

Шиндлер в исполнении Нисона (15-е место в списке 100 величайших киногероев),Гёт в исполнении Файнса (15-е место в списке 100 величайших кинозлодеев).

"Список Шиндлера" получил 12 номинаций на "Оскар", выиграв семь из них.

Он также был удостоен семи премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и множества других престижных наград, навсегда войдя в списки лучших исторических фильмов. В 2004 году Библиотека Конгресса США отобрала ленту для сохранения в Национальном реестре.

Историю о "ковчеге" Шиндлера ожидал невероятный кассовый успех - при бюджете в 22 млн долларов в прокате по всему миру она заработала более 322 млн. От гонорара Спилберг отказался, поскольку, по его словам, это "кровавые деньги". Вместо этого режиссером был основан Фонд "Шоа", деятельность которого заключается в сохранении документации, связанной с жертвами геноцида.

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