$92.41+0.02103.19-0.28
Войти в почту

Названы самые популярные российские сериалы 2024 года на ТВ

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал рейтинг самых популярных российских сериалов, выходивших на телевидение с января по сентябрь 2024 года. Среди новинок в сегменте аудитории от 14 до 44 лет в городах страны с населением свыше 100 тыс. человек возглавило чарт комедийное шоу «Казачок» с Алексеем Лукиным.

Названы самые популярные российские сериалы 2024 года на ТВ
© Чемпионат.com

Второе место досталось комедии «Универ. 13 лет спустя», а третье — «Волшебному участку» с Николаем Наумовым в главной роли.

Топ-10 самых популярных российских сериалов 2024 года на ТВ

  1. «Казачок»;
  2. «Универ. 13 лет спустя»;
  3. «Волшебный участок»;
  4. «Банда “Зиг Заг”»;
  5. «Повышая градус»;
  6. «Склифосовский 11»;
  7. «Наследство»;
  8. «СашаТаня»;
  9. «Как Деревянко Ломоносова играл»;
  10. «Ресторан по понятиям 3».

Семь сериалов из десятки были показаны в эфире телеканала ТНТ.

Фильмы и сериалы
Алексей Лукин
Николай Наумов
1