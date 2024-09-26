Названы самые популярные российские сериалы 2024 года на ТВ

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал рейтинг самых популярных российских сериалов, выходивших на телевидение с января по сентябрь 2024 года. Среди новинок в сегменте аудитории от 14 до 44 лет в городах страны с населением свыше 100 тыс. человек возглавило чарт комедийное шоу «Казачок» с Алексеем Лукиным.

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Второе место досталось комедии «Универ. 13 лет спустя», а третье — «Волшебному участку» с Николаем Наумовым в главной роли.

Топ-10 самых популярных российских сериалов 2024 года на ТВ

«Казачок»; «Универ. 13 лет спустя»; «Волшебный участок»; «Банда “Зиг Заг”»; «Повышая градус»; «Склифосовский 11»; «Наследство»; «СашаТаня»; «Как Деревянко Ломоносова играл»; «Ресторан по понятиям 3».

Семь сериалов из десятки были показаны в эфире телеканала ТНТ.