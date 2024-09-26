Фильм «Чужой: Ромул» выйдет онлайн 15 октября

Кинокомпания 20th Century Studios назвала дату выхода фильма ужасов «Чужой: Ромул» в цифре. Ленту можно будет посмотреть в стриминговых сервисах 15 октября с русскими субтитрами.

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Таким образом, последняя на данный момент часть знаменитой серии пробудет в кинотеатрах ровно два месяца. За этот срок лента заработала более $ 340 млн, став вторым самым кассовым фильмом во франшизе после «Прометея».

«Чужой: Ромул» рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправляется в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.