Фильм «Веном: Последний танец» продлится один час 50 минут

Хронометраж фильма «Веном: Последний танец» составит 1 час 50 минут — инсайдер
Инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что хронометраж фильма «Веном: Последний танец» составит 1 час 50 минут. Если информация действительно подтвердится, то лента станет второй по продолжительности в трилогии.
Продолжительность фильмов трилогии «Веном» с Томом Харди:
- «Веном» — 1 час 52 минуты;
- «Веном 2» — 1 час 37 минут;
- «Веном: Последний танец» — 1 час 50 минут.
События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли.
Мировая премьера фильма состоится 25 октября. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.