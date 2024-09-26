Фильм «Веном: Последний танец» продлится один час 50 минут

Инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что хронометраж фильма «Веном: Последний танец» составит 1 час 50 минут. Если информация действительно подтвердится, то лента станет второй по продолжительности в трилогии.

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Продолжительность фильмов трилогии «Веном» с Томом Харди:

«Веном» — 1 час 52 минуты;

«Веном 2» — 1 час 37 минут;

«Веном: Последний танец» — 1 час 50 минут.

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли.

Мировая премьера фильма состоится 25 октября. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.