«Российский Голливуд». Каким получился кинокластер в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин рассказал "Авторадио" о проекте московского кинокластера.

"Это наш российский Голливуд, - заявил "Авторадио" Алексей Фурсин. - В кинокластер входят локации для съемок, производственные площадки и даже своя киностудия. Киностудия им. Горького сегодня является частью кластера".

Россия переживает бум отечественного кино, а Москва - лидер кинопроизводства. 90% фильмов снимаются в столице, в том числе на площадках московского кинокластера. Открытие первой очереди кинопарка "Москино" состоялось 7 сентября, в День города. Участники кластера - киностудии, медиакомплексы, кинокомпании и другие предприятия, работающие на кинорынке. Так реализуется проект "Москва - город кино", в котором сама столица становится киноплощадкой.

"Проекты кинокластеров, конечно, есть и в Америке, и в Европе. Растущая Азия, Китай, Корея тоже создают такие кластеры. Но у нас такой масштаб, что даже первая очередь равна сегодняшним международным аналогам", - рассказал министр ведущим шоу "Мурзилки Live".

Идея кинопарка появилась в 2019 году, когда на встрече с мэром столицы кинопродюсеры попросили построить Москву, чтобы они могли ее каждый раз сжигать, и им за этого ничего бы не было. Потом закончилась монополия зарубежного контента, взамен потребовалось свое, отечественное. "Для этого необходимы не только творцы, но и инфраструктура, - говорит Алексей Фурсин. - Москва всегда ставит акцент на инновационные технологии и развитие городской среды".

Теперь российским постановщикам не нужно отправляться за рубеж в поисках натуры. Наоборот, иностранцы приезжают снимать кино в Москву. Новые возможности получили и звезды шоу-бизнеса. Так, в кинопарке "Москино" сняла клип на песню "Бери и беги" певица Zivert.